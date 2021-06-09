Ученые разработали технологию утилизации отходов пороха и пиротехнических составов

Ученые НГТУ НЭТИ запатентовали технологию утилизации отходов пороха и пиротехнических составов (ПТС) с использованием щелочей, фосфорной кислоты и золошлаковых отходов.

Разработка позволяет превращать отходы пиротехники и порохосодержащих веществ в менее опасные независимо от расположения предприятия и при любых погодных условиях.

— На это изобретение получен патент и сейчас оно реализовано на Новосибирском патронном заводе, — сообщил доцент кафедры инженерных проблем экологии НГТУ НЭТИ Виктор Александров.

По словам Александрова, то, что остается от ПТС после применения разработки новосибирских ученых, также является отходами, однако уже без огне- и взрывоопасных свойств. Такие отходы квалифицируются по четвертому классу опасности (малоопасные вещества, пригодные для захоронения на полигонах ТКО).

— Установка прошла заводские испытания, и затем мы вместе с сотрудниками патронного завода доработали предложенную технологию до установки пятикилограммовой производительности, — рассказал Александров.

Важно, что щелочи, фосфорная кислота и золошлаковые отходы не являются дорогостоящими материалами, то есть разработка утилизации ПТС экономически эффективна.

В настоящее время технология рассчитана на утилизацию около сотни килограммов отходов в год. Однако, как отмечают ученые, в стране есть предприятия, производящие большее количество отходов ПТС. Не меняя сути технологии, разработчики готовы адаптировать ее на большие объемы переработки и утилизации.