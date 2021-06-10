Чиновникам на местах нужен KPI за исполнение федеральных распоряжений

По словам исполнительного директора НОО «Опора России», вице-президента Ассоциации малоформатной торговли Наталии Кошелевой, важные для предпринимателей решения федерального правительства иногда просто игнорируются чиновниками на местах:

— Наталия Александровна, вы приняли участие в круглом столе Совета Федерации, где обсуждалась ситуация о конкуренции в рознице. Какую тему поднимали вы?

— Я выступала на круглом столе «О мерах по развитию конкуренции в сфере розничной торговли», который провел заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев, по теме малых форматов ритейла — нестационарных торговых объектов (НТО). В частности, мы уже неоднократно поднимали вопрос о том, что в Новосибирске не выполняется распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина №208-р о поддержке малого бизнеса в части НТО. Киоски прессы, мороженого, общепита продолжают закрываться. Предпринимателям не продлевают договоры аренды, досрочно расторгают их, люди теряют работу. К примеру, у нас в Новосибирске на 1 января 2014 года в схему размещения были включены 4760 нестационарных торговых объектов (НТО), на данный момент в схеме около 2500 НТО. С выходом распоряжения ситуация с расторжениями нисколько не изменилась, предпринимателей продолжают лишать возможности работать.

Между тем, как правильно отметил Валерий Васильев, именно в сфере розничной торговли формируется окончательная цена на товары для потребителей. И наличие конкуренции в этой сфере, а также насыщение рынка товарами — это те рыночные инструменты, которые позволяют сдерживать цены. Сенатор подчеркнул, что задача власти: соблюсти баланс в вопросах ценовой политики и качества продукции, доступности торговых объектов для покупателей и развития предпринимательства в субъектах Федерации, в первую очередь в малом и среднем сегменте — это налоговые поступления в региональные бюджеты. Он также напомнил, что доля крупных, так называемых федеральных, торговых сетей на российском рынке с каждым годом увеличивается, концентрация рынка розничной торговли растет, и этот процесс не собирается останавливаться, но монополизация рынка розничной торговли в конечном итоге ни к чему хорошему не приведет. По оценке сенатора, это приведет к картельным сговорам, вытеснению несетевой торговли, централизации закупок, схлопыванию рынков сбыта для местных представителей малого и среднего бизнеса, так как торговым сетям удобнее и надежнее работать с крупными производителями. В результате субъекты Федерации будут нести потери как в части поступления налогов и прочих платежей в бюджет, так и в связи с сокращением рабочих мест.

Сейчас я занимаюсь подготовкой предложений, которые планируется включить в резолюцию по круглому столу.

— В чем суть предложений, которые вы готовите?

— В национальном проекте по поддержке МСП и индивидуальных предпринимательских инициатив прописаны определенные KPI оценки их выполнения (как в программах различных субъектов РФ) в зависимости от их специфики и количества субъектов МСП. Но если внимательно изучить ситуацию о реализации мер поддержки в рамках антиковидной истории, получается, что многие решения, принятые на федеральном уровне, не реализуются на местном. Мы предлагаем разработать и ввести KPI личной ответственности чиновников, в обязанности которых входит реализация данных проектов на местах.

Пока выходит, что на федеральном уровне такие решения принимаются, регионы получают этот документ и принимают меры на своем уровне, а на местах процесс стопорится. Если бы эти задачи были вписаны в KPI и чиновник либо получал премию за их выполнение, либо штраф за игнорирование ситуации, то решения федеральных органов власти местная власть исполняла бы более эффективно. А сегодня они мало того, что не исполняются, но и критикуются. В результате получается, что большая часть работы, проведенная деловыми сообществами, федеральными органами власти, уходит в песок.

— Почему вы так считаете?

— Сами подумайте, сколько усилий стоит представителям малого и среднего бизнеса донести волнующую их проблематику на федеральный уровень, добиться, чтобы решение этой проблемы было облачено в форму документов, добиться их подписания, а на местах эти документы игнорируются! Это неправильно. Чиновники на местах должны быть заинтересованы и нести личную ответственность за выполнение задач, которые им ставятся на федеральном уровне. Я говорю обо всех распоряжениях, а не только о ситуации с НТО. С этим предложением я также выступала недавно во время визита в нашу область президента «Опоры России» Александра Калинина, на встрече с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и предпринимателями региона.

— В этом году Новосибирская область фактически серьезно сдала в Национальном рейтинге инвестиционной активности, подготовленном АСИ. Проблемы, связанные с НТО, для решения которых вы привлекали даже Генпрокуратуру России, могли оказать на это влияние?

— Насколько мне известно, в рейтинге АСИ есть показатели, по которым оценивается работа органов власти на местном уровне. Пока сложно дать комментарий, почему такой результат и что именно на него повлияло, важно качественно изучить результаты по каждому отдельному показателю. Конечно же, тот факт, что мы не сохранили результат в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности на уровне 19 места, как это было в 2020 и 2019 годах, не является позитивной информацией. Но «Опора России», как крупнейшая общественная организация малого и среднего предпринимательства, готова совместно с региональными органами власти детально разобраться, по каким показателям мы упали, провести работу над ошибками и принять участие в выработке необходимых решений. Уверена, что только совместная работа бизнеса и власти позволит получить качественный результат в виде улучшения условий ведения предпринимательской деятельности и достойных мест в общероссийских рейтингах.