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Компания СитПарад — качественная мебель из Новосибирска

  • 09/07/2022, 17:46
Компания СитПарад занимается изготовлением мебели в Сибирском регионе. Производством они начали заниматься почти 30 лет назад.

У компании есть собственная торговая марка “SITPARAD”, которая была зарегистрирована в 2009 году. Основное направление деятельности компании — изготовление столов и стульев.

Мебельный салон в Новосибирске представляет качественную и доступную мебель от производителя. В Новосибирске также имеется и региональный склад. Для удобства клиентов у компании имеется широкая розничная сеть, а в торговых центрах Новосибирска имеется 6 выставочных залов, где вы можете посмотреть и потрогать мебель лично. На сайте компании предоставлен список этих магазинов. 

Главным преимуществом  компании СитПарад является также то, что они работают не только в розницу, но и занимаются оптовыми продажами во многих городах России и Казахстана.

Компания  имеет четкую и хорошо выстроенные логистическую и складскую системы, они тесно сотрудничают с различными транспортными компаниями, что дает им возможность делать доставку быстрой и в намеченные сроки.

Ассортимент на любой вкус

В каталоге мебели на официальном сайте вы сможете найти различные товары: обеденные группы (как классические, так и современные), столы, стулья различного дизайна. Здесь предложены кухонные столы различных стилей: классические, круглые, овальные, столы в стиле лофт. Вы сможете выбрать стол мечты с разными вариантами столешницы:

  • пластиковая;
  • стеклянная;
  • ламинированная.

Покупатели также могут подобрать разнообразные варианты стульев. Это могут быть стулья на деревянном или металлическом каркасе, барные или классические стулья, стулья с обивкой из ткани, которую можно выбрать на свой вкус.

В последнее время многим покупателям пришлись по вкусу кресла и полукресла, которые также представлены в каталоге на сайте.

Пять причин выбрать мебель компании СитПарад:

  1. Столешницы изготовлены из влагостойкого материала и имеют двустороннюю структуру.
  2. В изготовлении мебели используются только высококачественные материалы для покрытия, которые производятся в Германии и Италии.
  3. Используется богатый ассортимент материалов для обивки изделий: рогожка, искусственная кожа, велюр, жаккард ,причем в разнообразной цветовой гамме.
  4. Срок службы изделий, выполненных на фабрике СитПарад, увеличивается за счет применения специального полимерно-порошкового покрытия, которое наносится на каркас из холоднокатаного металла.
  5. Изделия фабрики имеют современный и изысканный вид, так как разрабатываются опытными дизайнерами интерьеров.

Собственное производство гарантирует вам высокое качество мебели. Компания не занимаемся перепродажей, а является производителем столов и стульев и отвечает за качество. 

Почему Вам выгодно работать с компанией СитПарад

  • Во-первых, всем своим партнерам они предоставляют скидку: 10% на первый заказ.
  • Во-вторых, сотрудники компании могут предложить Вам действительно быструю доставку. В течение трех дней осуществляется доставка по Новосибирску (до двери), по России срок доставки до двух недель.
  • Менеджеры компании всегда рады Вам помочь. Они проконсультируют Вас по всем категориям товара, расскажут обо всех преимуществах.
  • Здесь не бывает недокомплектации, так как все комплектующие находятся в одной коробке, что исключает шанс потерять часть из них.
  • Благодаря наличию собственной фабрики и склада в 1500 кв. метров в Новосибирске, вам могут отгрузить товары уже через сутки после проведения оплаты.
  • Для производимой мебели используются лучшие европейские технологии и материалы.
  • Если Вы нуждаетесь в уникальной ткани для стульев, то и этот вопрос можно решить в течение двух недель. 
  • Помимо широкого ассортимента фабрики, здесь представлен товар еще 11 крупных мебельных фабрик, с которыми сотрудничает компания.
  • Компания СитПарад имеет множество сертификатов и дипломов.

Связаться с нами очень просто: все реквизиты и контакты компании вы сможете найти на ее официальном сайте в разделе «Контакты».

Покупать товар Вы можете как оптом, так и в розницу. Система скидок для оптовых покупателей Вас приятно удивит.

Фото с сайта СитПарад

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