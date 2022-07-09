Компания СитПарад — качественная мебель из Новосибирска

У компании есть собственная торговая марка “SITPARAD”, которая была зарегистрирована в 2009 году. Основное направление деятельности компании — изготовление столов и стульев.
Мебельный салон в Новосибирске представляет качественную и доступную мебель от производителя. В Новосибирске также имеется и региональный склад. Для удобства клиентов у компании имеется широкая розничная сеть, а в торговых центрах Новосибирска имеется 6 выставочных залов, где вы можете посмотреть и потрогать мебель лично. На сайте компании предоставлен список этих магазинов.
Главным преимуществом компании СитПарад является также то, что они работают не только в розницу, но и занимаются оптовыми продажами во многих городах России и Казахстана.
Компания имеет четкую и хорошо выстроенные логистическую и складскую системы, они тесно сотрудничают с различными транспортными компаниями, что дает им возможность делать доставку быстрой и в намеченные сроки.
В каталоге мебели на официальном сайте вы сможете найти различные товары: обеденные группы (как классические, так и современные), столы, стулья различного дизайна. Здесь предложены кухонные столы различных стилей: классические, круглые, овальные, столы в стиле лофт. Вы сможете выбрать стол мечты с разными вариантами столешницы:
Покупатели также могут подобрать разнообразные варианты стульев. Это могут быть стулья на деревянном или металлическом каркасе, барные или классические стулья, стулья с обивкой из ткани, которую можно выбрать на свой вкус.
В последнее время многим покупателям пришлись по вкусу кресла и полукресла, которые также представлены в каталоге на сайте.
Пять причин выбрать мебель компании СитПарад:
Собственное производство гарантирует вам высокое качество мебели. Компания не занимаемся перепродажей, а является производителем столов и стульев и отвечает за качество.
Связаться с нами очень просто: все реквизиты и контакты компании вы сможете найти на ее официальном сайте в разделе «Контакты».
Покупать товар Вы можете как оптом, так и в розницу. Система скидок для оптовых покупателей Вас приятно удивит.
Фото с сайта СитПарад
Рубрики :
Регионы: Регион не задан
Теги : Теги не заданы
Новости компаний
Комментировать