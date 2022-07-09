Компания СитПарад — качественная мебель из Новосибирска

У компании есть собственная торговая марка “SITPARAD”, которая была зарегистрирована в 2009 году. Основное направление деятельности компании — изготовление столов и стульев.

Мебельный салон в Новосибирске представляет качественную и доступную мебель от производителя. В Новосибирске также имеется и региональный склад. Для удобства клиентов у компании имеется широкая розничная сеть, а в торговых центрах Новосибирска имеется 6 выставочных залов, где вы можете посмотреть и потрогать мебель лично. На сайте компании предоставлен список этих магазинов.

Главным преимуществом компании СитПарад является также то, что они работают не только в розницу, но и занимаются оптовыми продажами во многих городах России и Казахстана.

Компания имеет четкую и хорошо выстроенные логистическую и складскую системы, они тесно сотрудничают с различными транспортными компаниями, что дает им возможность делать доставку быстрой и в намеченные сроки.

Ассортимент на любой вкус

В каталоге мебели на официальном сайте вы сможете найти различные товары: обеденные группы (как классические, так и современные), столы, стулья различного дизайна. Здесь предложены кухонные столы различных стилей: классические, круглые, овальные, столы в стиле лофт. Вы сможете выбрать стол мечты с разными вариантами столешницы:

пластиковая;

стеклянная;

ламинированная.

Покупатели также могут подобрать разнообразные варианты стульев. Это могут быть стулья на деревянном или металлическом каркасе, барные или классические стулья, стулья с обивкой из ткани, которую можно выбрать на свой вкус.

В последнее время многим покупателям пришлись по вкусу кресла и полукресла, которые также представлены в каталоге на сайте.

Пять причин выбрать мебель компании СитПарад:

Столешницы изготовлены из влагостойкого материала и имеют двустороннюю структуру. В изготовлении мебели используются только высококачественные материалы для покрытия, которые производятся в Германии и Италии. Используется богатый ассортимент материалов для обивки изделий: рогожка, искусственная кожа, велюр, жаккард ,причем в разнообразной цветовой гамме. Срок службы изделий, выполненных на фабрике СитПарад, увеличивается за счет применения специального полимерно-порошкового покрытия, которое наносится на каркас из холоднокатаного металла. Изделия фабрики имеют современный и изысканный вид, так как разрабатываются опытными дизайнерами интерьеров.

Собственное производство гарантирует вам высокое качество мебели. Компания не занимаемся перепродажей, а является производителем столов и стульев и отвечает за качество.

Почему Вам выгодно работать с компанией СитПарад

Во-первых, всем своим партнерам они предоставляют скидку: 10% на первый заказ.

Во-вторых, сотрудники компании могут предложить Вам действительно быструю доставку. В течение трех дней осуществляется доставка по Новосибирску (до двери), по России срок доставки до двух недель.

Менеджеры компании всегда рады Вам помочь. Они проконсультируют Вас по всем категориям товара, расскажут обо всех преимуществах.

Здесь не бывает недокомплектации, так как все комплектующие находятся в одной коробке, что исключает шанс потерять часть из них.

Благодаря наличию собственной фабрики и склада в 1500 кв. метров в Новосибирске, вам могут отгрузить товары уже через сутки после проведения оплаты.

Для производимой мебели используются лучшие европейские технологии и материалы.

Если Вы нуждаетесь в уникальной ткани для стульев, то и этот вопрос можно решить в течение двух недель.

Помимо широкого ассортимента фабрики, здесь представлен товар еще 11 крупных мебельных фабрик, с которыми сотрудничает компания.

Компания СитПарад имеет множество сертификатов и дипломов.



Связаться с нами очень просто: все реквизиты и контакты компании вы сможете найти на ее официальном сайте в разделе «Контакты».

Покупать товар Вы можете как оптом, так и в розницу. Система скидок для оптовых покупателей Вас приятно удивит.