Регионам рекомендуют при подготовке «мусорной» концессии резервировать места для малого и среднего бизнеса

— Подготовка концессии требует комплексного подхода. В частности, с нашими концессионерами мы изначально проговаривали возможность размещения на полигонах представителей малого и среднего бизнеса, которые будут заниматься переработкой отходов, — сообщил на онлайн-конференции Росинфра «Концессия как эффективный механизм привлечения финансирования в проекты ТКО» директор департамента экономического развития, заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Роман Генкель.

Еще одной серьезной проблемой, с которой сталкиваются органы власти при реализации «мусорной» концессии, он назвал источник возврата инвестиций.

— Это либо публичная сторона, либо население. Рост тарифов ограничен везде, возможности нашего бюджета, даже несмотря на высокие доходы, тоже ограничены. За счет комплексного подхода мы просчитали всю систему движения мусора, заранее посмотрели, что можно вменить в обязанности регоператора, а что — включить в тарифные решения. Изучили этот вопрос с нашей региональной службой, чтобы сбалансировать при учете тарифа на следующий год эти решения, — поделился опытом Генкель. — К примеру, мы понимаем, что в этом году введем первый полигон в Нефтеюганске, в 2023-м — второй в Нягани, поэтому служба по тарифу уже заранее учитывает размер тарифа за утилизацию ТКО с учетом динамики роста тарифов по другим сферам ЖКХ. Если мы видим, что средств не хватает, то предусматриваем их в капитальном гранте и выходим с полностью сбалансированной финансовой моделью.

Он также отметил, что в компания, работающая на рынке ТКО региона, одной из первых в России использовала механизм размещения «зеленых облигаций» для привлечения средств в проект.

— По нашим наблюдениям, в отличие от ценообразования на другие услуги ЖКХ, в ТКО нет четко прописанных параметров. Регуляторы в регионах нередко согласовывают параметры формально, не погружаясь в тарифную модель. В перспективе это становится серьезной проблемой, так как от этих тарифов дальше будет отталкиваться долгосрочное планирование, — комментирует она. — Мы рекомендуем регионам прописать эту процедуру по аналогии с ценообразованием за тепло, воду и водоотведение.

Управляющий директор по юридическому сопровождению Национального центра ГЧП Анна Батуева отметила, что в ходе анализа концессионных и ГЧП проектов в сфере ТКО уже выявились общие проблемы, с которыми сталкиваются участники рынка. Первое — это выдача и рассмотрение. Второе —документов. Сейчас из-за роста цен эта тема особенно актуальна, так как начинают «плыть» все экономические и финансовые параметры концессионного соглашения, оно становится нереализуемым. Именно поэтому сейчас на законодательном уровне дорабатываются вопросы внесения изменений в концессионные соглашения.

Директор по развитию «Веолия МАГ» Виктории Бойко сообщила, что участники рынка предложили выносить индексацию тарифов, превышающую допустимый уровень изменения индексов на услуги ЖКХ для граждан, на рассмотрение депутатов региональных парламентов, чтобы не согласовывать их с многочисленными муниципалитетами.

Кроме того, она уверена, что сейчас всем участникам рынка ТКО, в том числе органам власти, придется учитывать в концессиях и ГЧП-проектах новые факторы. В частности, в 2022 году были ограничены поставки в Россию импортных комплектующих, оборудования и техники как для уже работающих объектов ТКО, так и для тех, которые проектировались, изменилась логистика их доставки, скорректировались валютные курсы. Это привело к росту цен на оборудование, комплектующие и технику в 2 раза, на строительно-монтажные работы —– на 30% относительно ранее запланированных инвестпрограмм.

— Поставщики не дают информации по срокам поставки, плюс перешли на 100% предоплату. Адаптация оборудования и техники на отечественное либо китайское требует времени, — поясняет Бойко.

Еще одна проблема — до сих пор не прописан вопрос финансирования рекультивации объектов захоронения ТКО, а в проектной документации эти разделы прописываются, и обязанность по рекультивации накладывается на собственника, эксплуатирующего объект. Также после того, как объект закрывается, предусмотрены длительные мероприятия по мониторингу за ним, финансирование которых тоже не прописано.

— На вновь создаваемых объектах вводится строительство участков компостирования. Сейчас есть законодательная инициатива ППК РЭО, которой компостирование признается утилизацией. Она должна быть включена в тариф в качестве энергетической утилизации. Мы считаем, что нужно ускорить внедрение этой инициативы, — подчеркивает Виктория Бойко. — Помимо этого, есть проблемы с определением мощности объекта, так как в разных регионах по-разному трактуется определение ТКО. Возникают сложности с выделением санитарно-защитной зоны вокруг полигонов.

— Подключение банка и ППК РЭО на самых ранних стадиях подготовки проекта позволяет совместить 3 точки: заказчика (регион или муниципалитет), частного инвестора и финансирующую организацию, чтобы исключить сбои, — поясняет она.

Анна Батуева рекомендовала привлекать к подготовке соглашения финансовые структуры, которые заинтересованы в кредитовании таких проектов. Сейчас их мнение на этапе разработки игнорируется, а потом концессионер не может привлечь средства для реализации проекта.

По данным ППК РЭО, до 2030 года на территории России планируется построить 650 объектов обращения с ТКО. Общий объем инвестиций в эти проекты — более 500 млрд рублей. В настоящее время в стране реализуются более 80 концессионных и ГЧП проектов в сфере ТКО, 30 находятся на рассмотрении. Растет количество обращений по реализации проектов в виде ГЧП. В первую очередь ППК РЭО планирует поддерживать проекты, соответствующие стандартам ESG.

Напомним, в Новосибирской области готовится новая «мусорная» концессия, взамен разорванного в мае соглашения, датированного 2016 годом. Кроме того, в регионе планируется запуск пилотного проекта ППК РЭО — экотехнопарка.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске также планируют создать частный экотехнопарк.