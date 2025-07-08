Компания UserGate открыла учебно-исследовательскую лабораторию в НГТУ НЭТИ

Новосибирский государственный технический университет стал первой региональной площадкой, где появилась специализированная учебно-исследовательская лаборатория UserGate. Профильную подготовку здесь смогут проходить свыше двухсот студентов кафедры защиты информации факультета автоматики и вычислительной техники (АВТФ). Ведущий отечественный разработчик экосистемы ИБ-решений — компания UserGate — оснастила новую лабораторию необходимым оборудованием и программным обеспечением.

В церемонии официального запуска лаборатории приняли участие министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь, первый проректор НГТУ НЭТИ Василий Янпольский, директор-сооснователь UserGate Александр Левченко, директор Академии UserGate Маргарита Зайцева, а также заместитель мэра Новосибирска Евгений Попантонопуло, заместитель руководителя Управления ФСТЭК России по Сибирскому федеральному округу Игорь Косинский, преподаватели и студенты технического университета.

— Одна из ключевых задач, стоящих перед регионом, — обеспечить экономику и предприятия области высококвалифицированными специалистами, в том числе и в ИТ-сфере. Лаборатория открывает перед студентами НГТУ и других учебных заведений уникальную возможность получать практические навыки, отрабатывать практические кейсы, используя возможности ведущего российского разработчика решений в области информационной безопасности UserGate — резидента новосибирского Академпарка. Это позитивный пример взаимодействия государства, бизнеса и вуза. Правительство Новосибирской области поддерживает инициативу ИТ-компаний участвовать в процессе подготовки специалистов. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев озвучил, что подготовлен проект федерального закона, который обязывает крупные ИТ-компании участвовать в образовательных проектах вместе с вузами. Компания UserGate действует на опережение и уже сейчас вкладывается в подготовку специалистов как для себя, так и для других компаний нашего региона, — пояснил во время пресс-подхода глава Минцифры НСО Сергей Цукарь.

В день открытия лаборатории также было подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством цифрового развития и связи Новосибирской области, компанией UserGate и НГТУ. Соглашение закрепило вектор на долгосрочное развитие лаборатории, в том числе по запуску стимулирующих программ для студентов и расширение взаимодействия с другими вузами и представителями отрасли на основе сетевых форм обучения. В частности, лаборатория будет интегрирована в образовательный процесс кафедры защиты информации и охватит все уровни подготовки по направлению «Информационная безопасность».

Директор-сооснователь UserGate Александр Левченко отметил, что вендор давно сотрудничает с НГТУ. В компании работают многие выпускники вуза, поэтому предложение руководства университета о создании лаборатории нашло поддержку.

— Для компании очень важно готовить новые профессиональные кадры. Эксперты по сетевой безопасности — это элита ИТ-рынка, в стране ощущается их дефицит. Мы понимаем, что если ведущие игроки в области ИБ не будут вкладываться в обучение таких специалистов, то и самого рынка не будет. После обучения у выпускников появятся широкие возможности для трудоустройства: они смогут работать экспертами по информационной безопасности, создавать как софт, так и программно-аппаратные комплексы, — уверен Александр Левченко.

Первый проректор НГТУ НЭТИ Василий Янпольский добавил, что создание лаборатории на базе университета — это возможность для студентов решать реальные задачи от лидера рынка информационной безопасности, что сократит период адаптации после выпуска.

— Соглашение с компанией и открытие лаборатории включают в себя не только образовательную составляющую. Мы планируем также запуск научно-исследовательских проектов, которые будут продвигать как компанию, так и наших специалистов на рынке, создавать новое оборудование для рынка информационной безопасности. В соглашении закладывается возможность работы в сетевом формате. Возможности лаборатории будут доступны студентам других образовательных учреждений, — уточнил он.

Об учебной программе лаборатории UserGate рассказала директор Академии UserGate Маргарита Зайцева. По ее словам, планируется интеграция продуктов UserGate по меньшей мере в пять учебных дисциплин кафедры защиты информации НГТУ НЭТИ, начиная с третьего курса.

— Это позволит студентам не только освоить теоретические основы, но и получить ценный опыт применения современных средств мониторинга и защиты компьютерных сетей. Лаборатория позволяет обучать до тридцати студентов одновременно за одно занятие и применять практико-ориентированный подход к получению знаний. Те студенты, которые захотят подтвердить свой уровень квалификации, смогут сдать экзамен и бесплатно получить сертификат от компании, что станет преимуществом на рынке труда для выпускников, — добавила Маргарита Зайцева.

Директор по продуктовой стратегии UserGate Иван Чернов — сам выпускник кафедры защиты информации НГТУ НЭТИ — заявил, что завидует нынешним студентам.

— Десять лет назад у нас ничего подобного не было. Больше практики, больше реальных кейсов — вот запрос, который мы формируем сегодня. И я очень рад, что в этом помогает компания, где я тружусь, — отметил он.

Иван Чернов напомнил, что продукция UserGate лидирует на российском рынке решений для обеспечения информационной безопасности. Отсюда и большая потребность в специалистах, которые умеют ею пользоваться.

В рамках открытия лаборатории также были подведены итоги мастер-класса по изучению отечественных программно-аппаратных комплексов UserGate. Анастасия Кирюшина, студентка третьего курса кафедры информационной безопасности НГТУ, отметила: чтобы попасть на мастер-класс, необходимо было пройти специальный отбор.