Рекламодателям

Компания UserGate открыла учебно-исследовательскую лабораторию в НГТУ НЭТИ

  • 08/07/2025, 13:45
Компания UserGate открыла учебно-исследовательскую лабораторию в НГТУ НЭТИ
Технологический партнер, Минцифры и вуз подписали договор о сотрудничестве

Новосибирский государственный технический университет стал первой региональной площадкой, где появилась специализированная учебно-исследовательская лаборатория UserGate. Профильную подготовку здесь смогут проходить свыше двухсот студентов кафедры защиты информации факультета автоматики и вычислительной техники (АВТФ). Ведущий отечественный разработчик экосистемы ИБ-решений — компания UserGate — оснастила новую лабораторию необходимым оборудованием и программным обеспечением.

Компания UserGate открыла учебно-исследовательскую лабораторию в НГТУ НЭТИ

В церемонии официального запуска лаборатории приняли участие министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь, первый проректор НГТУ НЭТИ Василий Янпольский, директор-сооснователь UserGate Александр Левченко, директор Академии UserGate Маргарита Зайцева, а также заместитель мэра Новосибирска Евгений Попантонопуло, заместитель руководителя Управления ФСТЭК России по Сибирскому федеральному округу Игорь Косинский, преподаватели и студенты технического университета.

Компания UserGate открыла учебно-исследовательскую лабораторию в НГТУ НЭТИ

Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь

— Одна из ключевых задач, стоящих перед регионом, — обеспечить экономику и предприятия области высококвалифицированными специалистами, в том числе и в ИТ-сфере. Лаборатория открывает перед студентами НГТУ и других учебных заведений уникальную возможность получать практические навыки, отрабатывать практические кейсы, используя возможности ведущего российского разработчика решений в области информационной безопасности UserGate — резидента новосибирского Академпарка. Это позитивный пример взаимодействия государства, бизнеса и вуза. Правительство Новосибирской области поддерживает инициативу ИТ-компаний участвовать в процессе подготовки специалистов. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев озвучил, что подготовлен проект федерального закона, который обязывает крупные ИТ-компании участвовать в образовательных проектах вместе с вузами. Компания UserGate действует на опережение и уже сейчас вкладывается в подготовку специалистов как для себя, так и для других компаний нашего региона, — пояснил во время пресс-подхода глава Минцифры НСО Сергей Цукарь.

В день открытия лаборатории также было подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством цифрового развития и связи Новосибирской области, компанией UserGate и НГТУ. Соглашение закрепило вектор на долгосрочное развитие лаборатории, в том числе по запуску стимулирующих программ для студентов и расширение взаимодействия с другими вузами и представителями отрасли на основе сетевых форм обучения. В частности, лаборатория будет интегрирована в образовательный процесс кафедры защиты информации и охватит все уровни подготовки по направлению «Информационная безопасность».

Директор-сооснователь UserGate Александр Левченко отметил, что вендор давно сотрудничает с НГТУ. В компании работают многие выпускники вуза, поэтому предложение руководства университета о создании лаборатории нашло поддержку.

Компания UserGate открыла учебно-исследовательскую лабораторию в НГТУ НЭТИ

Директор-сооснователь UserGate Александр Левченко (справа)

— Для компании очень важно готовить новые профессиональные кадры. Эксперты по сетевой безопасности — это элита ИТ-рынка, в стране ощущается их дефицит. Мы понимаем, что если ведущие игроки в области ИБ не будут вкладываться в обучение таких специалистов, то и самого рынка не будет. После обучения у выпускников появятся широкие возможности для трудоустройства: они смогут работать экспертами по информационной безопасности, создавать как софт, так и программно-аппаратные комплексы, — уверен Александр Левченко.

Первый проректор НГТУ НЭТИ Василий Янпольский добавил, что создание лаборатории на базе университета — это возможность для студентов решать реальные задачи от лидера рынка информационной безопасности, что сократит период адаптации после выпуска.

Компания UserGate открыла учебно-исследовательскую лабораторию в НГТУ НЭТИ

Первый проректор НГТУ НЭТИ Василий Янпольский

— Соглашение с компанией и открытие лаборатории включают в себя не только образовательную составляющую. Мы планируем также запуск научно-исследовательских проектов, которые будут продвигать как компанию, так и наших специалистов на рынке, создавать новое оборудование для рынка информационной безопасности. В соглашении закладывается возможность работы в сетевом формате. Возможности лаборатории будут доступны студентам других образовательных учреждений, — уточнил он.

Об учебной программе лаборатории UserGate рассказала директор Академии UserGate Маргарита Зайцева. По ее словам, планируется интеграция продуктов UserGate по меньшей мере в пять учебных дисциплин кафедры защиты информации НГТУ НЭТИ, начиная с третьего курса.

Компания UserGate открыла учебно-исследовательскую лабораторию в НГТУ НЭТИ

Директор Академии UserGate Маргарита Зайцева

— Это позволит студентам не только освоить теоретические основы, но и получить ценный опыт применения современных средств мониторинга и защиты компьютерных сетей. Лаборатория позволяет обучать до тридцати студентов одновременно за одно занятие и применять практико-ориентированный подход к получению знаний. Те студенты, которые захотят подтвердить свой уровень квалификации, смогут сдать экзамен и бесплатно получить сертификат от компании, что станет преимуществом на рынке труда для выпускников, — добавила Маргарита Зайцева.

Директор по продуктовой стратегии UserGate Иван Чернов — сам выпускник кафедры защиты информации НГТУ НЭТИ — заявил, что завидует нынешним студентам.

— Десять лет назад у нас ничего подобного не было. Больше практики, больше реальных кейсов — вот запрос, который мы формируем сегодня. И я очень рад, что в этом помогает компания, где я тружусь, — отметил он.

Иван Чернов напомнил, что продукция UserGate лидирует на российском рынке решений для обеспечения информационной безопасности. Отсюда и большая потребность в специалистах, которые умеют ею пользоваться.

 

В рамках открытия лаборатории также были подведены итоги мастер-класса по изучению отечественных программно-аппаратных комплексов UserGate. Анастасия Кирюшина, студентка третьего курса кафедры информационной безопасности НГТУ, отметила: чтобы попасть на мастер-класс, необходимо было пройти специальный отбор.

Компания UserGate открыла учебно-исследовательскую лабораторию в НГТУ НЭТИ

Анастасия Кирюшина, студентка третьего курса кафедры информационной безопасности НГТУ

— Тема информационной безопасности достаточно интересная и в перспективе будет активно развиваться. При отборе нам давали базовые знания, также было необходимо в течение семестра ответственно подходить к учебе. Поэтому я здесь. Есть много компаний, занимающихся ИБ, UserGate — одна из ведущих. Хотелось бы попробовать себя там. Сертификаты очень полезны в нашей профессии, потому что они подтверждают конкретные навыки, — поделилась впечатлениями студентка.

 

Erid:F7NfYUJCUneTRxknAjsW

Фото предоставлены НГТУ. Автор фото Александр Непомнящих

Реклама. Рекламодатель ООО «Юзергейт»

176

Рубрики : Бизнес Технологии

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : НГТУ НЭТИ минцифры информационная безопасность UserGate


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Андрей Ганган, директор департамента денежно-кредитной политики Центрального банка

Андрей Ганган: Предлагая бизнесу льготные кредиты, мы даем ему рыбу, а не удочку

Не нужно дискредитировать желание предпринимателей вкладываться в развитие
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
За фиктивную прописку для записи в школу в Новосибирске поймали 20 родителей
8/07/25 14:00
Образование Общество Право&Порядок
Компания UserGate открыла учебно-исследовательскую лабораторию в НГТУ НЭТИ
8/07/25 13:45
Бизнес Технологии
Новосибирский психолог пояснила, как реагировать на плохие отзывы о своей работе
8/07/25 13:30
Общество
Для 600 детей в Новосибирске не нашлось мест в школах около дома
8/07/25 13:00
Власть Образование Общество
Новосибирское кафе с мигрантами поручил проверить Бастрыкин
8/07/25 12:30
Право&Порядок
Глава Минобороны РФ раскритиковал палатки для курсантов НВВКУ в Новосибирске
8/07/25 12:00
Власть Общество
Силовики накрыли нарколабораторию, организованную безработным в Новосибирске
8/07/25 11:45
Право&Порядок
Энергетики в Новосибирске назвали крупнейших должников среди жилищных компаний
8/07/25 11:00
Бизнес Право&Порядок
«Нам очень важно, что люди решают сами»: новосибирцы предлагают свои варианты «Блюда города»
8/07/25 10:35
Город Общество
Четвертый мост в Новосибирске хотят открыть до конца года
8/07/25 10:00
Город
В Новосибирске рухнули продажи квартир должников по ипотеке
8/07/25 9:23
Бизнес Недвижимость
Коммунисты приехали в облизбирком на броневике и с сейфом для оружия
7/07/25 20:21
Власть Политика
Александр Аксененко возглавил список СРЗП на выборах в новосибирский парламент
7/07/25 20:00
Власть Политика
Новосибирск находится в лидерах по количеству трудоголиков в России
7/07/25 19:00
Бизнес Общество
Вячеслав Илюхин передумал идти на выборы в Заксобрание в качестве самовыдвиженца
7/07/25 18:00
Власть Политика
Пошлина за выдачу водительских удостоверений вырастет в два раза в Новосибирске
7/07/25 17:00
Общество
Леонид Слуцкий возглавил список ЛДПР на выборах в парламент Новосибирской области
7/07/25 16:00
Общество
В школах Новосибирска предлагают ограничить продажу вредной еды
7/07/25 15:00
Общество
Новосибирцы в среднем получают зарплату в размере 81 тысячи рублей
7/07/25 14:00
Бизнес Общество
«Искитимцемент» заменил редуктор главного привода цементной мельницы
7/07/25 13:55
Промышленность
Популярное
Жители дома в центре Новосибирска два дня сидят без света
30/06/25 18:30
Календарь лунных фаз для ухода за комнатными растениями на июль 2025
30/06/25 11:15
«Кисель из отходов» залил двор в центре Новосибирска
16/06/25 18:15
Бесплатные развлечения в Новосибирске: куда пойти на праздничной неделе
10/06/25 12:15
Город Общество Стиль жизни
Подросток стал первой жертвой купального сезона в Новосибирске
5/06/25 10:45
В Новосибирске мусоровоз сбил женщину
4/06/25 12:15
Новости компаний
Телеканал СТС и Уралсиб построили спортплощадку для ниндзя-спорта в ростовской деревне
8/07/25 11:51
Банк Уралсиб предлагает вклад «Ключевой Плюс» с плавающей ставкой
7/07/25 10:45
Банк Уралсиб запустил акцию «Много платежей» для новых бизнес-клиентов
3/07/25 9:00
Новые линии электропередачи «Россети Новосибирск» получили разрешение на допуск в эксплуатацию
2/07/25 14:20
Банк Уралсиб стал участником гастрономического фестиваля «Жимолость-2025» в Томске
2/07/25 11:10
Банк Уралсиб в Новосибирске заключил соглашения о сотрудничестве с двумя ветеранскими организациями
1/07/25 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Июль 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
Понятно
Политика конфиденциальности