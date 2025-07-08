Новосибирский психолог пояснила, как реагировать на плохие отзывы о своей работе

Российский музыкальный продюсер из Новосибирска Юрий Турцев рассказал о неоднозначном опыте в своей карьере. Он выпустил книгу, но столкнулся с критикой в интернете.

— Я стараюсь радоваться каждому отзыву и не загоняться. Творчество — это от души. Это то же самое, когда тебе кто-то говорит: «Уволься с работы, она тебе не идёт», но ты не бросаешь её, а работаешь, потому что деньги нужны. Со своим делом точно так же. Делаешь, потому что это тебе надо, а не твоим ненавистникам, — сказал продюсер.

По его словам, справляться с критикой — это вопрос привычки.

Критика в интернете — обычное дело, особенно если ты творец. Важно помнить: критика — это лишь мнение, а не истина, рассказала Анастасия Черникова, руководитель центра ментального здоровья «Психологика», изданию Om1 Новосибирск.

Анастасия Черникова также посоветовала:

Проявить к себе милосердие.

Не читать критику перед сном или в моменты уязвимости

Искать поддержку и позитивные отзывы.

Понимать, что твоя ценность не зависит от чужого мнения.

— Нужно принять, что негативные эмоции нормальны. Мы не роботы, а живые люди. Чувствовать грусть или злость, читая негативный комментарий, — естественно. Не боритесь с этими чувствами, позвольте им быть, но не позволяйте им управлять вашим поведением и продолжайте делать то, что для вас важно, — резюмировала психолог.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский архитектор ответил на критику дизайнера Лебедева. Он назвал сильные и слабые стороны города.