За фиктивную прописку для записи в школу в Новосибирске поймали 20 родителей

В двух образовательных организациях Новосибирска выявлены случаи предоставления поддельных документов для зачисления детей в первый класс. Об этом сообщил начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев на оперативном совещании в мэрии. Прецеденты произошли в двух лицеях: №185 и №9.

— В лицее №185 выявлено 11 случаев предоставления поддельных документов, в лицее №9 — 9. Данные материалы находятся в правоохранительных органах, — пояснил чиновник.

Напомним, 30 июня в Новосибирске завершился первый этап подачи документов в первые классы — по месту жительства. По данным мэрии, на зачисление детей в первый класс подано 18354 заявления. Всего в школы в этом году придут чуть более 20 тысяч первоклассников.

— Второй этап начался 6 июля: зачисление в школы детей не по прописке. Он продлится до заполнения свободных мест. Завершится не позднее 5 сентября. Сейчас идет комплектование школ, — подчеркнул Ахметгареев.

Стоит отметить, что в локациях, которые находятся вокруг популярных школ Новосибирска, уже много лет существует «бизнес» по платной прописке детей. Часто прописка передается по наследству от выпускников школ к первоклашкам. По информации редакции, тариф за прописку может варьироваться от нескольких тысяч, до нескольких десятков тысяч рублей. Обеспеченные и подкованные родители нередко арендуют квартиры рядом со школами и предоставляют при подаче документов на зачисление ребенка документы аренды.

Напомним, статьей 322.2 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена ответственность за фиктивную регистрацию гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении.

— Если у образовательного учреждения возникнут основания предполагать, что законные представители ребенка оформили фиктивную регистрацию для возникновения права зачисления в школу, но в действительности по данному адресу не проживают, администрация школы обращается с заявлением в правоохранительные органы для проведения соответствующей проверки, если факты подтвердятся — виновные будут привлечены к уголовной ответственности, — говорится в комментариях на сайте прокуратуры.

За данное преступление предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Впрочем, судя по комментариям в соцсетях, суды достаточно лояльны к таким нарушителям. В разных регионах России за фиктивную прописку для устройства детей в нужную школу родители получают штрафы от пяти до десяти тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что для 600 детей в Новосибирске не нашлось мест в школах около дома. Из трех районов города школьников будут вывозить в образовательные учреждения на автобусах.