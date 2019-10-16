Компания «Ваш инвестор» проводит акцию с подарками для автомобилистов

В акции могут принять участие клиенты, оформившие заём в компании «Ваш инвестор» в период с 7 октября по 27 октября. При этом каждый заемщик получает гарантированный подарок – эко-часы, а также возможность в финале акции стать одним из победителей, которые получат главные подарки – два сертификата в шинный центр и сертификат на приобретение туристической путевки.

Чтобы стать участником акции нужно подать соответствующую заявку в офисе компании при подписании договора займа.

«Ваш инвестор» – это современный сервис комфортных займов под залог автотранспорта. Деньги выдаются на любые цели, при этом не требуется собирать пакет документов, а оформление займа занимает всего 30 минут. Всё, что нужно – это документ, удостоверяющий личность, и документы на авто.

МКК «Ваш инвестор»

г. Новосибирск,

ул. Фабричная, 55, оф. 401

ул. Богдана Хмельницкого, 4/1

ул. Вертковская, 22

тел.: 8-800-555-00-31 (звонок по России бесплатный)

vashinvestor.ru

Организатор мероприятия – ООО МКК «Ваш инвестор». Свидетельство ЦБ РФ № 651303550004037, ИНН 5407487242, ОГРН 113547100870. Сроки проведения стимулирующего мероприятия с 07 октября 2019 г. по 14 ноября 2019 г. Чтобы стать участником мероприятия необходимо оформить заем на условиях тарифов ООО МКК «Ваш инвестор». Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения на сайте: vashinvestor.ru. Внешний вид подарков отличается от изображений на рекламных материалах.

Фото предоставлено пресс-службой компании «Ваш инвестор»