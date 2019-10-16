Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Новосибирским бизнесменам расскажут о фондовом рынке

18-19 октября в Новосибирске пройдет IV Сибирской форум биржевого и финансового рынка.
  • 16/10/2019, 12:41
Новосибирским бизнесменам расскажут о фондовом рынке

Профессиональные участники рынка ценных бумаг, представители бизнеса и начинающие частные инвесторы приглашаются к участию в IV Сибирском форуме биржевого и финансового рынка. На нем выступят эксперты Банка России, Московской биржи, представители брокерских компаний и банков, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

В первый день форума руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута расскажет участникам об инструментах фондового рынка для малого и среднего бизнеса в рамках национального проекта по поддержке субъектов МСП. В 2018 году Банк России разработал дорожную карту по развитию финансирования малого и среднего предпринимательства. Помимо развития банковского кредитования в документе предусмотрены меры для упрощения доступа субъектов МСП к альтернативным источникам финансирования – лизингу, займам МФО и рынку ценных бумаг.

— Альтернативным механизмом привлечения долгового и долевого финансирования является выход компаний малой капитализации на фондовый рынок, и такая возможность имеет очень большие перспективы. При этом, учитывая новизну инструмента для субъектов МСП, эта задача требует отладки процедур на всех этапах – подготовки выпуска, размещения, погашения. Необходимо одновременно обучать и информировать потенциальных эмитентов и формировать потенциальный пул инвесторов. Именно поэтому Банк России не только участвует в разработке инструментов финансовой доступности, но и проводит обучающие мероприятия для субъектов МСП в целях популяризации и формирования навыков по практическому применению современных финансовых инструментов для развития бизнеса. И нам интересно, чтобы этот проект развивался на территории всей страны, в разных регионах, — отметил Михаил Мамута.

Кроме того, Сибирское ГУ Банка России для частных инвесторов проведет на форуме секцию, посвященную индивидуальным инвестиционным счетам. Эксперты регулятора расскажут о преимуществах ИИС и рисках, связанных с инвестициями на рынке ценных бумаг. Отмечается, что Новосибирская область занимает 2 место среди регионов Сибири по количеству открытых индивидуальных инвестиционных счетов. По данным Московской биржи, на начало сентября в области проживает свыше 22 000 держателей ИИС.

IV Сибирской форум биржевого и финансового рынка организован Московской биржей совместно с Новосибирским государственным университетом экономики и управления. Он пройдет 18-19 октября в Новосибирске в отеле Domina Novosibirsk. Участие в форуме бесплатное, необходима предварительная регистрация на сайтах https://www.moex.com/e16213 и http://novosib.derex.ru/.

Возраст 18+

Фото предоставлено пресс-службой Сибирского ГУ Банка России

Популярное с сайта

Мэрия продала госпакеты «НЭВЗ — Союз» и «Ростелеком»

Мэрия продала госпакеты «НЭВЗ-Союз» и «Ростелеком»

16/10/2019, 11:54
Претендентов на акции «Сибирьгазсервиса» не нашлось.
Наукополис обретает конкретику

Наукополис обретает конкретику

16/10/2019, 11:46
«Академгородок 2.0» в 2020 году вступит в период проектной детализации, а по экономическому значению он должен стать для региона своим Керченским мостом.
Консорциум «Феникс» продвигает пилотный проект по золоудалению

Консорциум «Феникс» продвигает пилотный проект по золоудалению

16/10/2019, 10:39
Его планируется внедрить и на угольных станциях в Сибири.

Актуальный разговор

«Мы хотим построить систему MIT в России»

Все материалы
Новости

Адвокат приговорен к пяти годам лишения свободы за мошенничество с недвижимостью

16/10/2019, 14:24

Верховный суд встал на сторону завода «Экран» в деле о провалах напряжения

16/10/2019, 14:05

«Обувь России» разместила 3-летние биржевые облигации на 1,5 млрд рублей

16/10/2019, 13:52

Выбрать можно, отозвать нельзя

16/10/2019, 13:36

«Росгосстрах» предложит страховым агентам комфортные условия и участие в распределении прибыли

16/10/2019, 13:10

Мэрия продала госпакеты «НЭВЗ-Союз» и «Ростелеком»

16/10/2019, 11:54

Наукополис обретает конкретику

16/10/2019, 11:46

Консорциум «Феникс» продвигает пилотный проект по золоудалению

16/10/2019, 10:39

В Новосибирских «Пятёрочках» соберут 500 «корзин доброты»

16/10/2019, 09:02

Маленькой Ульяне нужны деньги на вертикализатор

15/10/2019, 18:31

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Новосибирцы подписывают петицию против строительства надземного перехода на пл. Лыщинского

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска