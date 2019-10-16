Новосибирским бизнесменам расскажут о фондовом рынке

Профессиональные участники рынка ценных бумаг, представители бизнеса и начинающие частные инвесторы приглашаются к участию в IV Сибирском форуме биржевого и финансового рынка. На нем выступят эксперты Банка России, Московской биржи, представители брокерских компаний и банков, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

В первый день форума руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута расскажет участникам об инструментах фондового рынка для малого и среднего бизнеса в рамках национального проекта по поддержке субъектов МСП. В 2018 году Банк России разработал дорожную карту по развитию финансирования малого и среднего предпринимательства. Помимо развития банковского кредитования в документе предусмотрены меры для упрощения доступа субъектов МСП к альтернативным источникам финансирования – лизингу, займам МФО и рынку ценных бумаг.

— Альтернативным механизмом привлечения долгового и долевого финансирования является выход компаний малой капитализации на фондовый рынок, и такая возможность имеет очень большие перспективы. При этом, учитывая новизну инструмента для субъектов МСП, эта задача требует отладки процедур на всех этапах – подготовки выпуска, размещения, погашения. Необходимо одновременно обучать и информировать потенциальных эмитентов и формировать потенциальный пул инвесторов. Именно поэтому Банк России не только участвует в разработке инструментов финансовой доступности, но и проводит обучающие мероприятия для субъектов МСП в целях популяризации и формирования навыков по практическому применению современных финансовых инструментов для развития бизнеса. И нам интересно, чтобы этот проект развивался на территории всей страны, в разных регионах, — отметил Михаил Мамута.

Кроме того, Сибирское ГУ Банка России для частных инвесторов проведет на форуме секцию, посвященную индивидуальным инвестиционным счетам. Эксперты регулятора расскажут о преимуществах ИИС и рисках, связанных с инвестициями на рынке ценных бумаг. Отмечается, что Новосибирская область занимает 2 место среди регионов Сибири по количеству открытых индивидуальных инвестиционных счетов. По данным Московской биржи, на начало сентября в области проживает свыше 22 000 держателей ИИС.

IV Сибирской форум биржевого и финансового рынка организован Московской биржей совместно с Новосибирским государственным университетом экономики и управления. Он пройдет 18-19 октября в Новосибирске в отеле Domina Novosibirsk. Участие в форуме бесплатное, необходима предварительная регистрация на сайтах https://www.moex.com/e16213 и http://novosib.derex.ru/.

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Фото предоставлено пресс-службой Сибирского ГУ Банка России