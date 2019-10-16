Мэрия продала госпакеты «НЭВЗ-Союз» и «Ростелеком»

Мэрия Новосибирска продала пакеты акций Холдинговой компании «Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз» (на торги было выставлено 32 акции, в том числе одна обыкновенная именная бездокументарная и привилегированные именные бездокументарные типа А – 31 штука) и ПАО «Ростелеком» (обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 522 штук). Обыкновенные именные бездокументарные акции АО «Сибирьгазсервис» в количестве 98,5 тысяч штук оказались не востребованными.

Напомним, за акции ХК «НЭВЗ- Союз» мэрия Новосибирска планировала выручить 44 152 рублей, за акции АО «Ростелеком» — 38 586 рублей, а пакет акций АО «Сибирьгазсервис» был выставлен на торги за 8 689 800 рублей.

Согласно протоколу о результатах аукциона, на лоты «НЭВЗ-Союз» и «Ростелеком» были заявлены по два претендента (физлица). По итогам аукциона, договоры о покупке госпакетов заключены с Андреем Шумейко, предложившим максимальную цену, а именно за акции ХК «НЭВЗ-Союз» — 46 352 руб., а за акции ПАО «Ростелеком» — 40 486 рублей.

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