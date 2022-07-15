Компаниям Новосибирской области начали выдавать беззалоговые кредиты

Банк совместно с Гарантийным фондом НСО разработал специальный кредит «Бизнес в области» в честь 85-летия Новосибирской области. Оформить его могут компании МСБ, зарегистрированные на территории НСО, кроме г. Новосибирска. Сумма – от 500 тысяч до 3 млн рублей, срок – до 5 лет, ставка – от 12,9 % годовых. Залог не требуется, 70 % от суммы кредита обеспечивается поручительством Гарантийного фонда НСО.

Средства выдаются на пополнение оборотных средств, инвестиции и рефинансирование ссудной задолженности в других банках. Отсрочка погашения основного долга составляет от 3 до 6 месяцев. Выдача средств возможна в форме кредита или кредитной линии. Решение по кредитованию банк принимает в течение рабочего дня.

Компании МСБ могут получить скидку 1% от действующей ставки по кредитам. Для этого нужно подать заявку на сайте банка. Также оставить заявку и получить подробную информацию можно в ОНЛАЙН-офисе, по телефону 8-800-3333-555 и в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).

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