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Представители полусотни компаний получили знания по бережливому производству

  • 15/07/2022, 10:53
новости бизнеса
Ежегодный форум «Дни производительности в Новосибирской области», организованный в рамках нацпроекта «Производительность труда», в этом году посетили более 200 человек: руководители и сотрудники центров компетенций, а также более 50 компаний.

«Часть компаний, посетивших форум, уже вступили в нацпроект и учатся применять инструменты бережливого производства, взаимодействуют с Региональным центром компетенций, часть – только узнали о предоставляемых возможностях. Новосибирская область вступила в нацпроект в 2019 году, за это время многие компании уже применили полученные знания в реальном производстве, улучшили процессы на предприятиях, сотни руководителей и сотрудников получили знания и компетенции в сфере бережливого производства», – говорит министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров.

Обмениваться опытом и приобретать новые знания на мастер-классах приехали «бережливцы» из Якутска, Иркутска, Ханты-Мансийска, Рязани, Барнаула, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга и Кемерова.

«Участие в нацпроекте – уникальный шанс для компаний. Они могут в два раза сократить издержки и увеличить производство только за счет внутренних ресурсов. В текущей экономической ситуации – это крайне важно, наши предприятия могут увеличить ассортимент своей продукции и расширить рынки сбыта. Сейчас все востребовано, уникальная ситуация, когда главные не покупатели, а производители», – отметил генеральный директор АИР Александр Зырянов.

В рамках форума Агентство инвестиционного развития Новосибирской области (АИР) подписало соглашения о сотрудничестве с компаниями «Купинское мороженое», «Здравмедтех-Н», СибНИА им. С.А. Чаплыгина и Медицинским информационно-аналитическим центром.

Также были подведены итоги регионального этапа конкурса «Лучшие практики наставничества» среди предприятий-участников национального проекта «Производительность труда». Призерами конкурса в номинации «Наставничество в области повышения производительности труда» стали компании «Ависта Модуль Инжиниринг» и «Намерение». В номинации «Наставничество в профессиональном развитии молодежи» – Производственное объединение «Север» и Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток. А победителем конкурса в номинации «Наставничество в области прорывных технологий» стал Новосибирский электровозоремонтный завод.

СПРАВКА

Основная задача национального проекта «Производительность труда» – обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже, чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения технологий бережливого производства. Адресную поддержку новосибирским предприятиям в рамках нацпроекта оказывает Региональный центр компетенций в сфере производительности труда, созданный на базе Агентства инвестиционного развития Новосибирской области. Участниками нацпроекта уже стали 63 новосибирские компании. Набор предприятий продолжается. К 2024 году в проект должно войти 190 новосибирских компаний.

 

Фото предоставлено пресс-службой АИР

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Рубрики : Бизнес

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Теги : промышленность производство АИР


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