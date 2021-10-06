Компанию ЖКХ оштрафовали за загрязнение водоемов

В Новосибирской области после принятых прокуратурой мер Новосибирский межрайонный природоохранный прокурор провел проверку исполнения водного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

— ООО «ЖКХ-Дорогино», осуществляя водоотведение в рабочих поселках Дорогино и Посевнинская Черепановского района Новосибирской области, сбрасывало в реки Ившин Падун и Ситовка вредные (загрязняющие) вещества. При этом концентрация загрязняющих веществ в несколько раз превышала предельно допустимые нормы, — говорится в сообщении.

Организация, загрязняя водоемы, в том числе нефтепродуктами и взвешенными веществами, причинила ущерб в размере свыше 1,3 млн рублей.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании ущерба, причиненного водным объектам Новосибирской области. В результате Черепановский районный суд вынес решение об удовлетворении исковых требований природоохранной прокуратуры в полном объеме.

В настоящее время судебный акт исполнен, организация полностью возместила ущерб.