Переезд в Болгарию по браку в 2021 году

Зачастую деловые и дружеские контакты между людьми превращаются в брачные союзы. Рассмотрим в деталях, что важно учесть, если вы намереваетесь сочетаться браком с жителем небольшой европейской страны. Брак в Болгарии может стать настоящим счастьем, поскольку болгарские семьи живут согласно лучшим традициям, лежащим в основе отношений. Правда не все иностранцы могут иммигрировать в Болгарию по браку. Те, кому данный вариант не подходит, могут воспользоваться программой репатриации. Так, многие жители СНГ уже успешно оформили болгарский паспорт с компанией International Business, в отзывах о сотрудничестве они упоминают комплексный подход и квалифицированную поддержку миграционных юристов.

Брак в Болгарии

На сегодня отношения в семьях стали почти по-европейски демократичны, хотя по-прежнему некоторые мужчины предпочитают быть во главе семьи. Болгары уважают старших, берегут родственные связи, рационально подходят к расходу семейных средств. Люди в этой стране хорошо заботятся о детях, их образовании и воспитании. Они вежливы, уважают друг друга, заботятся о пожилых и больных людях. Об этом надо помнить, вступая в брак с гражданином этой страны.

Как заключить брак в Болгарии?

На болгарской территории законным считается только брак, заключенный в государственных ведомствах страны. Его оформляют в государственном учреждении, уполномоченным на регистрацию супружеского союза. Браки бывают двух видов:

Гражданский. Церковный.

Но второй не обходится без первого, потому что венчание может иметь место только после официального вступления в брак и предоставления священнику соответствующего свидетельства. По статистике, почти 20 % болгар живут вместе без регистрации отношений, даже имея детей. Но сожительство, несмотря на предложения, не приравняли к официальному браку. Поэтому для получения статуса законной жены он должен быть заключен по закону, иначе получения вида на жительство благодаря браку точно не будет.

Регистрация брака

Регистрацию брака производят в двух учреждениях:

муниципалитете;

учреждении, называющемся «обреден дом».

Выездная регистрация предполагает оформление брака уполномоченным на это лицом вне официального здания. Такое возможно в том случае, если один или оба супруга не имеют возможности приехать в любое из вышеупомянутых учреждений. Тогда место должно быть заранее оговорено. Так, брак в Болгарии заключить можно двумя способами, потом есть возможность обвенчаться в церкви.

Гражданство для мужа или жены

Бракосочетание в Болгарии не требует длительной визы. Но для переезда необходимо иметь визу категории D. Для получения этого типа визы необходимы:

действующий заграничный паспорт;

анкета;

2 цветные фотографии;

медицинское страхование, в идеале приобретенное в Болгарии;

справка о том, что лицо не было судимо;

свидетельство о заключенном браке;

гарантийное письмо от супруга об обеспечении материальным имуществом;

арендный договор, если вы снимаете жилье.

При наличии этих документов проблем возникнуть не должно. Разумеется, предпринимателям придется оформлять документы для уплаты налогов. Бумаги необходимо перевести на местный язык и легализовать. В течение следующих трех месяцев надо подавать документы, чтобы получить ВНЖ. Болгария – страна, в которой возможен интернациональный брак. Он заключается двумя способами, но должен быть зарегистрирован официально.

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