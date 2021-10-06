Бельгийская биотех-компания ищет партнеров в Кольцово

Ив Детье, директор биотех-компании BoostCode LLC (Бельгия) принимает участие в форуме OpenBio-2021. Это его первый приезд в Россию. Главная цель визита — получить представление о деятельности биотехнологических компаний в Новосибирске и встретиться с потенциальными партнерами. Господин Детье провел переговоры с представителями Ассоциации «Биофарм», АО «Вектор-БиАльгам», ООО «Сибэнзайм», ООО «Лаборатория Ангиофарм», ООО «Биолинк» и ООО «Ренессанс Вид».

— Посольство Бельгии в Российской Федерации выступило посредником для моих контактов с новосибирскими компаниями. Я знал, что Сибирь —это передовой регион в России в области биотехнологий и биофармацевтики. Первый раунд переговоров прошел достаточно успешно, я приятно удивлен уровнем компетенций местного бизнеса. Уверен, что вернусь сюда через пару месяцев для нового раунда переговоров, — сообщил Ив Детье.

Бизнесмен сообщил, что готов помочь российским компаниям, которые занимаются клиническими исследованиями. В его возможностях — обеспечение поставок медикаментов и оборудования в клиники и содействие в регистрации продукции для оборота в Европейском Союзе. Ранее Детье работал только с западноевропейскими и американскими компаниями и нынешние контакты с новосибирским бизнесом — первые в его карьере.