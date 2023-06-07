Компенсационные выплаты по уходу за нетрудоспособными получают 53 тысячи новосибирцев

В Новосибирской области более 53 тысяч граждан получают компенсационной выплаты по уходу за нетрудоспособными, сообщили в Объединенном социальном фонде России (ОСФР). При этом, человек может ухаживать по возможности за несколькими лицами, нуждающимися в уходе. При этом для того, чтобы оформить данную выплату лицо, которое осуществляет уход, должно быть трудоспособного возраста, не работающим и не получающим пенсию или пособие по безработице.

— В Новосибирской области 53 011 человек осуществляют уход за 67 450 нетрудоспособными лицами, в число которых входят и дети-инвалиды, — уточнили в фонде.

Размер компенсационной выплаты по уходу в Новосибирской области с учетом районного коэффициента составляет 1 440 рублей. Иной размер выплаты у родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей), которые осуществляют уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы — 12 тысяч рублей в месяц за каждого.

Напомним, к нетрудоспособным гражданам, за которыми осуществляется уход, относятся: инвалиды 1 группы, дети-инвалиды и инвалиды с детства 1 группы, престарелые граждане, нуждающиеся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе. А также граждане, достигшие 80 лет.