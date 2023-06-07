Аномальная жара +40 градусов придет в Новосибирскую область 8 июня

По данным Западно-Сибирского гидрометцетра, завтра, 8 июня, в Новосибирской области ночью будет +17+22 градуса, а днем термометры покажут 40 градусов со знаком плюс. Местами в регионе будет все чуть прохладнее — воздух прогреется до 29-34 градусов. Ветер будет дуть юго-западный. Днем возможны кратковременные дожди и грозы.

Ослабление жары наступит 9 июня. Ночью ожидается +17+22, а местами +11+16 градусов. Днем же по области ожидается +24+29 градусов. Лишь местами жителей региона ждет 35-градусная жара. Ветер сменится на северо-западный. Его порывы могут достигать 22 метров в секунду. В отдельных районах Новосибирской области пройдут кратковременные дожди, грозы. Днем по западу ожидаются сильные дожди.