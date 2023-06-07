В Новосибирске прошел форум по медицинской профилактике

Открылась конференция Междисциплинарной панельной дискуссией по укреплению и сохранению здоровья работоспособного населения. В дискуссии приняли участие представители четырех министерств (Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, Министерство экономического развития Новосибирской области, Министерство здравоохранения НСО, Министерство труда и социального развития НСО), представители общественных организаций врачей, работодателей, а также присутствовали сами работодатели, врачи и, конечно, представители СМИ. Органы власти впервые для себя открыли острые вопросы проводимых недобросовестных профосмотров, узнали о необходимости введения дополнительных мероприятий с целью сохранения здоровья сотрудников на рабочем месте. Работодатели узнали о корпоративных программах Минздрава НСО, которыми может воспользоваться любая организация на безвозмездной основе. Врачи получили возможность высказать свои опасения по поводу здоровья сотрудников ряда рисковых отраслей и предложить конкретные решения. Дискуссия показала, что тема сохранения здоровья сотрудников на рабочем месте, их мотивация заботиться о себе выгодна всем: и органам власти в реализации национальных проектов, и врачам в решении их задач по профилактике заболеваний и снижению заболеваемости и смертности, и работодателям, у которых сегодня есть хороший инструмент, позволяющий решить проблему текучки кадров, удержания сотрудников на рабочих местах.

Развила далее тему дискуссии программа конференции, где были представлены новые подходы и технологии в медицинской профилактике. Эти же технологии участники мероприятия смогли увидеть и попробовать на интерактивной выставке медицинских технологий в рамках форума.

На параллельной площадке 30 мая вела работу Школа медруководителя для главных врачей и заведующих отделений, для руководителей медучреждений по вопросам правового обеспечения, охраны труда, аккредитации, проверок контролирующих инстанций, по вопросам безопасного обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий, а также в рамках школы обсудим развитие продаж медицинских услуг (платных отделений госучреждений).

Все активности форума прошли в формате интеллектуального казино с призами, подарками от партнеров. Участники форума буквально сыграли в покер по медицинской профилактике и с азартом задавали вопросы спикерам мероприятия. Завершился форум розыгрышем призов от партнеров.

Данный мероприятие прошло в рамках Школы практикующего врача от ОО «Новосибирская областная ассоциация врачей».

Организаторы мероприятия: ОО «Новосибирская областная ассоциация врачей», ООО ММА «МЁД» (автор и технический организатор мероприятия), ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, Комитет по здравоохранению НОО «ОПОРА РОССИИ».

Мероприятие активно поддержало подразделение Минздрава НСО — ФГБУЗ НСО «Региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики».