Комплекс услуг по ВЭД – на одной площадке

Осуществляя международные операции на протяжении более чем 25 лет, банк наладил сотрудничество со многими крупнейшими компаниями Сибири. Эксперты в области сопровождения ВЭД предоставляют широкий спектр услуг: консультации, доставку товара, импорт под ключ, корпоративное и индивидуальное обучение, поиск и регистрацию товарного знака, поиск иностранного партнера, таможенное декларирование и экспортный маркетинг. Тем, кто планирует работать на рынке Китая, специалисты помогут в организации экспорта и продвижении товара с нуля, а также в регистрации объекта авторского права. Клиентам банка услуги партнеров предоставляются со скидкой. Ознакомиться со всеми сервисами можно на сайте.

Добавим, что «Левобережный» регулярно проводит бесплатные семинары и вебинары для участников ВЭД с собственными и приглашенными экспертами. А сервис банка «ВЭД-ассистент» позволяет клиентам дистанционно отслеживать потенциальные нарушения по срокам ввоза товара/получения экспортной выручки; контролировать сроки окончания контрактов и сальдо расчетов; получать ведомости банковского контроля; проверять статус международных платежей и мн. др. Программа имеет бесплатную версию.

Получить консультацию по сопровождению ВЭД можно у персонального валютного контролера или в единой справочной службе Банка «Левобережный» (ПАО) по телефону: 8-800-3333-555 (вн. 6339).

Фото: пресс-служба банка