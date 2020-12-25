В городе появится спортивный парк

В районе строящихся ледовой арены и станции метро «Спортивная» запланирован новый парк, так же со спортивной направленностью.

— Там будет система спортивного кластера, который будет развиваться в сторону Бугринской рощи, — рассказывает исполнительный директор ООО «Адаптик-А», архитектор Игорь Карнаухов. — К нам обращались представители сообщества скандинавской ходьбы, чтобы для них была отдельная трасса. Также будет универсальная трасса для колёсных средств, а также территория для специализированных спортивных мероприятий. Трассы будут специализированы по разным типам. Среди них будет универсальная трасса и для обычных прогулок людей и для профессиональных спортивных мероприятий.

Как сообщают в мэрии Новосибирска, проект планируется реализовать с максимальным сохранением природных насаждений. А в перспективе — соединить спортивный парк с Бугринской рощей.

— То есть, у нас получается целое большое пространство, — сообщает заместитель мэра Анна Терешкова. — Через реку Тула у нас будет мостик, через который можно будет переезжать на лыжах, велосипедах, роликах. Планируем все остальные парки развивать в таком направлении. С такими парками, как «Сосновый бор», «У моря Обского», находящимися на территории леса, будем отрабатывать именно такой алгоритм.

Одновременно, создаётся дополнительный спортивный функционал и на территории Заельцовского парка, предполагающий разведение потоков пешеходов и любителей активного отдыха.

— Наша задача — развести эти потоки, чтобы всем — мамам с колясками, пешеходам, людям на роликах, велосипедах — было комфортно, чтобы они, каждый со своей скоростью, не мешали друг другу, но чтобы ещё люди оставались на этой территории, не уезжали в леса, не уходили, — сообщают в мэрии Новосибирска.

При этом делается оговорка, что данный сценарий касается именно всех парков, расположенных в лесных зонах.

— Понятно, что с парком Кирова мы ничего не сделаем, — сообщает Терешкова. — Там нет леса. Есть такие парки, как «Центральный». Мы его называем «Парк городской культуры», где всё, наоборот, должно быть самое совершенное. Он как раз должен рассказывать о городской культуре.

Фото: pixabay.com, автор- Simon