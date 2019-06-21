Комплексное решение «Умный дом» от «Ростелекома» отмечено знаком качества «Новосибирская марка»

Свидетельство о награждении и медаль конкурса вручены директору Новосибирского филиала «Ростелекома» Юрию Куприянову на торжественной церемонии в Мэрии города Новосибирска 20 июня. Сервисное решение «Умный дом» от «Ростелекома» признано победителем конкурса товаров и услуг «Новосибирская марка» в номинации «Услуги для населения».

Конкурс проводится Новосибирской городской торгово-промышленной палатой и мэрией г. Новосибирска с 2001 года. Соревнования ориентированы на поддержку предприятий и организаций добившихся безупречной репутации, оказывающих услуги высокого качества и демонстрирующих инновационные подходы.

«Умный дом» — комплекс цифровых решений для застройщиков и новоселов Новосибирска — разработан «Ростелекомом» на базе собственной телекоммуникационной инфраструктуры. Компания оснащает многоэтажки интеллектуальными системами, которые позволяют автоматизировать практически все процессы жизнедеятельности многоквартирного дома и каждой квартиры.

Телекоммуникационная инфраструктура подготовлена в 20 новостройках жилых комплексов и микрорайонов: «Матрешкин двор», «Аврора», «Римский квартал», «Дивногорский» и др. Безопасность проживающих в домах обеспечивают умные системы контроля доступа в подъезд и во двор: видеонаблюдение, IP-домофон и шлагбаум. Еще один современный тренд, который «Ростелеком» включил в цифровую экосистему новостроек, — единая сеть Wi-Fi на придомовой территории.

По согласованию с УК или ТСЖ «Ростелеком» готов оборудовать жилые комплексы интеллектуальными общедомовыми и индивидуальными (квартирными) приборами учета коммунальных услуг. Счетчики воды, тепла и электроэнергии передают показания по интернету и не требуют участия человека. Система дистанционного учета и контроля «Ростелекома» собирает и анализирует параметры работы общедомового оборудования, позволяя управляющим компаниям минимизировать аварийные ситуации и потери энергоресурсов, воды и тепла.

— Цифровая экосистема «Ростелекома» позволяет решать сразу несколько задач: обеспечивать комфорт и безопасность жителям, а также снижать издержки управления многоквартирных домов. Наши ИТ-продукты и сервисные услуги существенно сокращают затраты за счет исключения ставших ненужными бизнес-процессов. Телеметрия, видеодомофон, система контроля и управления доступом на территорию и другие технологии интернета вещей, которые мы внедряем в новостройках, делают жилую среду многофункциональной, безопасной, а, значит, и более привлекательной для жильцов, — отметил директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов.

Кроме цифровых решений «Ростелеком» предоставляет целый комплекс сервисных услуг управляющим компаниям ЖКХ и ТСЖ, включая монтаж и обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации, дизель-генераторов, диспетчеризацию лифтового хозяйства и электроизмерения, в том числе испытания сопротивления заземляющих устройств, системы молниезащиты зданий и сооружений и др.

Поздравляя победителей конкурса, мэр Новосибирска Анатолий Локоть подчеркнул высокий статус награды, ставшей символом знака качества товаров и услуг новосибирских компаний.

— Новосибирские предприятия получают знак качества за продукцию, которая развивает не только экономику самого предприятия, но и в целом города. По результатам конкурса мы вручаем дипломы, и что очень важно, размещаем организации на Городской доске почета — как знак особого уважения, — отметил мэр.

Фото предоставлено пресс-службой компании