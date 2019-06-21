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Аэропорт Толмачёво посетил главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов

Он передал в Музей истории авиации аэропорта Толмачёво книгу заслуженного конструктора РФ Генриха Новожилова.
  • 21/06/2019, 16:36
Аэропорт Толмачёво посетил главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов

18 июня в рамках рабочей поездки в Новосибирск главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов посетил аэропорт Толмачёво и передал в Музей истории авиации аэропорта Толмачёво книгу заслуженного конструктора РФ, почётного генерального конструктора авиационного комплекса им. Ильюшина Генриха Новожилова с дарственной надписью автора, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Во время встречи в аэропорту генеральный директор АО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич и Николай Таликов договорились о дальнейшем сотрудничестве в развитии Музея истории авиации аэропорта. Главный конструктор ПАО «Ил» посетил самолёт-музей Ил-86 (бортовой номер RA-86097), установленный на территории новосибирского аэропорта.

В пресс-службе аэропорта рассказали, что на сегодняшний день в Музее истории авиации аэропорта Толмачёво находится 4 самолёта: самолёт-памятник, переданный авиакомпанией «Сибирь» — Ту-154М (бортовой номер RA-85628), самолёт Ил-86 (бортовой номер RA-86097), а также два экспоната, переданные авиакомпанией «АЛРОСА» — Ту-134Б (бортовой номер RA-65693) и Ту-154М «Ижма» (бортовой номер RA-85684).

Николай Таликов — главный конструктор ПАО «Ил». Свои конструкторские решения он реализовывает на практике: руководил сбросами грузов на дрейфующие станции «Северный полюс», участвовал в тушении пожаров на военных складах боеприпасов в Ереване и Владивостоке с применением самолёта-пожарного Ил-76П, трижды участвовал в уникальных и сложных рейсах самолёта Ил-76МД-ТД в Антарктиду на станции «Беллинсгаузен», «Молодёжная» и «Новолазаревская». В качестве Главного конструктора Николай Таликов руководил разработкой турбовинтового пассажирского самолета Ил-114 и его модификаций, запуском в серийное производство на Ташкентском авиационном производственном объединении им. В. П. Чкалова. Николай Таликов совмещает работу руководителя с активной изобретательской и просветительской деятельностью. Он является автором более 60 изобретений, которые внедрены в самолётостроение, многих статей и шести книг по истории авиации и ОКБ им. С. В. Ильюшина.

Фото предоставлено пресс-службой аэропорта, автор- Алексей Нагаев

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