Комплексную программу развития села тормозят постоянные корректировки

— Недавно я был на приеме в Кыштовке. Мы закладываем строительство домов в сельских территориях для специалистов, но не предусматриваем деньги на проектно-сметную документацию (ПСД). Сейчас глава района думает, где взять 2 млн рублей, так как без ПСД программа по строительству жилья не будет реализована, — заявил на заседании бюджетного комитета регионального парламента первый вице-спикер регионального парламента Андрей Панферов («Единая Россия»).

Он также напомнил, что несколько лет назад Харитонов (Николай Харитонов, депутат Госдумы, КПРФ. — Ред.) обещал, что в районе будет построена дорога за 400 млн рублей. Она входила в программу развития сельских территорий.

— Когда мы приехали в район, нас из-за этой дороги чуть на вилы не подняли. Федеральные власти и министерство взяли и отменили условия этой программы, изменили их. А большая часть документов на дорогу уже была оформлена, но сейчас Кыштовский район в эту программу не попадает, условия, которые в ней выдвигаются, — для районов неприемлемые, они не могут их выполнить, — констатирует Панферов.

Нет дороги, не развиваются коммерческие предприятия, которые должны были строиться вдоль трассы, — им нужна инфраструктура для вывоза продукции.

— Вроде бы все должно работать в одном ключе, а ничего не работает. Не предъявляю претензии к нашему Минсельхозу — федеральные власти работают в данном случае статистами. Они собирают данные по компьютеру, не выезжая в сельские территории и не понимая реально, что там происходит. В результате их взгляды о программе постоянно меняются, иногда диаметрально.

Депутат, директор ЗАО «Сельхозпредприятие Ярковское» Глеб Поповцев добавил, что проблема резких изменений и требований актуальна для всех аспектов программы развития сельских территорий. В результате Панферов предложил создать рабочую группу и обсудить сложившуюся ситуацию

— Если мы не поменяем отношение у федеральных министерств, если они будут менять условия программы каждый год, то мы ее никогда не реализуем, — предупредил Андрей Панферов.

С 15 февраля программу комплексного развития сельских территорий Новосибирской области курирует Евгений Лещенко в статусе заместителя председателя правительства региона. Ранее развитие сельских территорий в статусе вице-губернаторов курировали Василий Пронькин, Станислав Тишуров, Александр Дубовицкий, Вячеслав Ярманов. Ярманов ушел со своего поста в сентябре 2020 года.