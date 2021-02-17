Новосибирская область получит дополнительно почти 1,5 млрд рублей на борьбу с COVID-19

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительного финансирования больниц и поликлиник в регионах, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщили в пресс-службе регионального правительства.
— Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2021 года №348-р предусматривает в целях обеспечения охраны здоровья населения и предотвращения распространения коронавирусной инфекции выделение из резервного фонда Правительства РФ в 2021 году бюджетных ассигнований Минздраву России для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ, в том числе более 1 млрд 448 млн рублей Новосибирской области, — говорится в сообщении.
Эти средства будут направлены в территориальный фонд обязательного медицинского страхования на финансирование дополнительных расходов, связанных в том числе с противодействием коронавирусной инфекции, которые не были предусмотрены в бюджетах территориальных фондов ОМС.
Фото: pixabay.com, автор- HelenJank
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