Прокуратура подключилась к обеспечению транспортной доступности поселков Восход и Каменка

Прокуратура в связи с поступившими от проживающих в поселках Восход и Каменка граждан жалоб оценила бездействие регионального минтранса, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Отмечается, что этот орган осуществляет контроль за пассажирскими перевозками на межмуниципальных маршрутах № 203 «Микрорайон «Близкий» (с. Каменка) – ПКиО «Березовая роща» и № 399 «Микрорайон «Близкий» (с. Каменка) – Городской аэропорт».

— Установлено, что в 2020 году в минтранс от граждан поступило более 40 обоснованных жалоб на нехватку и нарушение расписания движения общественного транспорта на этих маршрутах. Однако уполномоченный орган в полном объёме не реализовал контрольные полномочия за деятельностью перевозчиков на указанных маршрутах, не принял достаточные меры для восстановления нарушенных прав жителей поселков Восход и Каменка на обеспечение транспортного обслуживания, — говорится в сообщении.

По итогам проверки первый заместитель прокурора области Борис Крылов внёс министру транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области представление.

В облпрокуратуре подчеркнули, что устранение нарушений закона взято в облпрокуратуре на контроль.