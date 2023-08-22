Компьютерную игру про Академгородок выпустят в Новосибирске

В компьютерной игре воссозданы реальные места новосибирского Академгородка. Прототипами героев стали учёные, преподаватели, студены, уличные музыканты и многие другие жители научного центра. А вот главный герой – персонаж вымышленный. Это молодой человек по имени Дримс, который пытается разобраться в причинах загадочных происшествий.

Демоверсию игры Academ Dreams авторы показали на фестивале Game Dev Weekend, сообщили в пресс-службе новосибирского Академпарка. На мероприятии все желающие смогли попробовать пройти квест. Основатель и руководитель стартапа Младислав Травков рассказал, что такой опыт был необходим, чтобы проверить продукт, найти и доработать недостатки. На победу, судя по всему, разработчики не рассчитывали.

– Мы уже уехали, когда прошёл шоукейс, ничего не ожидали. Но потом позвонил наш программист и сказал, что мы выиграли в номинации «Лучший игровой дизайн», – говорит арт-директор стартапа Полина Травкова.

Теперь команда «Академ Пикчерз» готовится участвовать в Сибирской венчурной ярмарке, которую проведут 22–24 августа в Экспоцентре. Игру про Академгородок будут презентовать в секции креативных индустрий и на выставке, и на питч-сессии молодёжного трека.

– Демоверсия показала, что большая часть работы уже сделана. Поэтому сейчас команда стартапа исправляет баги и готовится к запуску игры, – пояснили в Технопарке.

Широкая публика сможет оценить игру осенью – релиз Academ Dreams запланирован в сентябре.