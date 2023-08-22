Из-за густого тумана в Толмачево 22 августа задержали несколько рейсов

Из-за тумана несколько самолётов не смогли приземлиться в Толмачево — их перенаправили в Барнаул. Рейсы, что должны были вылететь из Новосибирска, задержали на несколько часов. Например, не выпустили вовремя самолёты в Москву, Санкт-Петербург, Новокузнецк.

— Полетели в гости в Анапу через Москву. Наш рейс задержали. В кармане билеты на поезд. Благо, у нас было время между рейсами почти десять часов. Поэтому, надеюсь, успеем! Хотя мы даже рады, что вовремя не вылетели, потому что, когда ехали в аэропорт, видимость на дороге была ужасная, как в молоке. Едва успели до Толмачево доехать, — рассказала Infopro54 Анна Гилёва, пассажирка рейса Новосибирск-Москва.

Также в Толмачево один ранний рейс — на 7 утра в Горно-Алтайск — и вовсе был отменен. Следующий – в 10.10 в Горный Алтай состоялся без изменений по расписанию.