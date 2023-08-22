Прокуратура Новосибирска закрыла незаконную АЗС на Малыгинском рынке

Прокуратурой Октябрьского выявила факт незаконной торговли топливом из автотранспортного средства по улице Татьяны Снежиной. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
— Администрацией района составлен протокол об административном правонарушении, произведено изъятие автотранспортного средства, материалы переданы на рассмотрение в административную комиссию Октябрьского района, — говорится в сообщении.
Прокуратура также выявила около Малыгинского рынка незаконную АЗС, реализующую некачественное топливо без разрешительных документов.
В результате АЗС была демонтирована.
Ранее редакция сообщала о том, что свыше 40 нарушений выявлено в сфере транспортного обслуживания в Бердске.
Фото предоставлено прокуратурой Новосибирской области.
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