Прокуратура Новосибирска закрыла незаконную АЗС на Малыгинском рынке

Прокуратурой Октябрьского выявила факт незаконной торговли топливом из автотранспортного средства по улице Татьяны Снежиной. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

— Администрацией района составлен протокол об административном правонарушении, произведено изъятие автотранспортного средства, материалы переданы на рассмотрение в административную комиссию Октябрьского района, — говорится в сообщении.

Прокуратура также выявила около Малыгинского рынка незаконную АЗС, реализующую некачественное топливо без разрешительных документов.

В результате АЗС была демонтирована.

Ранее редакция сообщала о том, что свыше 40 нарушений выявлено в сфере транспортного обслуживания в Бердске.