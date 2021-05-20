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Микрозаймы с выгодой для бюджета. Экспертный подход к выбору МФО

  • 20/05/2021, 08:27
Как получить выгодный микрозайм без переплат? Что такое легальная МФО? На что обратить внимание при подборе финансового продукта в микрофинансовой организации? Ответы на эти и другие важные вопросы читайте в нашей статье.

Что делает микрофинансовые организации такими привлекательными? Среди внушительного количества плюсов самыми значимыми являются быстрота оформления, небольшой пакет документов и возможность брать взаймы минимальные суммы. Всё, что при этом требуется — правильно выбрать МФО и не попасть на удочку сомнительным кредиторам.

Легальные МФО vs мошенников. Основные отличия

Первое, на что стоит обратить внимание — наличие функционального, толкового сайта. Ресурс должен содержать исчерпывающую информацию о финансовом учреждении и условиях предоставления займа. Ярким примером такого ответственного отношения к своим клиентам является микрофинансовая организация Moneyman, которую можно найти по адресу https://moneyman.ru/city/novosibirsk. Здесь каждый подберёт продукт, удовлетворяющий его запросам.

Помимо качественной странички в интернете, легальные МФО:

  • значатся в реестре Центрального банка;
  • имеют государственную регистрацию и лицензию;
  • подчиняются своду официальных правил;
  • обладают филиалами и подразделениями;
  • начисляют проценты согласно Закону № 151-ФЗ.

Положительная репутация — обязательный атрибут добросовестной кредитной организации. Доброе имя не возникает на пустом месте и, как правило, подкрепляется многочисленными хвалебными отзывами в сети.

Когда невозможно обойтись без помощи МФО

Людям, которым деньги нужны срочно и нет времени на сбор кучи справок и подтверждений доходов, МФО станет единственной доступной палочкой-выручалочкой. Более того, микрозаймы располагают к себе:

  • возможностью круглосуточного оформления;
  • высокой вероятностью положительного решения;
  • наличием лояльных условий к заёмщикам;
  • зачислением средств сразу же после одобрения;
  • прозрачными и понятными условиями.

Благодаря развитию цифровых технологий, подать заявку на получение ссуды можно из любой точки Российской Федерации. И не нужно терять время на походы в офис и бесконечные очереди.

А также МФО интересны для граждан с плохой кредитной историей. С помощью регулярных выплат без просрочек открывается перспектива исправить свою КИ и с лёгкостью получать кредитные продукты в любых банковских организациях. Простая схема погашения делает обращение в МФО доступным и практичным вариантом поправить финансовое положение.

Как подобрать микрофинансовую организацию под собственные нужды?

Решая денежные вопросы через займы в МФО, каждый человек хочет, чтобы это было не только быстро, но и выгодно. Тут выходит на первый план важная проблема. Как убить двух зайцев — разжиться деньгами и не потерять на процентах. Ответ прост. Найти подходящий микрофинансовый продукт, руководствуясь следующими рекомендациями:

  • Срочность. Если деньги нужны незамедлительно, лучше взять небольшую сумму с переводом на пластиковую карту или электронный кошелёк.
  • Величина суммы. Когда есть необходимость в большом количестве средств, принимают во внимание процентную ставку. Также очень важна величина комиссий и прочих платежей.
  • Срок пользования. Долгосрочные займы зависят от годовой процентной ставки и порядка её начисления. Чем ниже процент, тем больше выгода от использования ссуды.
  • Качество КИ. Клиентам с неудовлетворительной кредитной историей понравятся МФО, которые работают с такой категорией граждан. Например, кредитная организация «Мани мен».

Специалисты категорически не рекомендуют брать сумму, превышающую реальные нужды человека. Потому как не надо забывать тот факт, что МФО всегда предлагают гораздо более высокую ставку, чем среднестатистический банк.

Пошаговая инструкция по оформлению займа в moneyman

Начать будущему заёмщику необходимо с регистрации на проекте. Сделать это несложно. Потребуется не более 10-15 минут. Затем нужно:

  • выбрать интересующий размер ссуды;
  • обозначить срок возврата заёмных денег;
  • подписать договор, используя возможности системы;
  • дождаться окончания рассмотрения заявки.
  • определиться со способом перечисления.

Варианты получения денег зависят от их целевого назначения. Если планируется совершение покупок или оплата услуг онлайн, предпочтительны пластиковые карты. Финансы наличными можно зачислить на Сберкнижку или частный счёт в банке. Чаще всего деньги поступают в течение 15-30 минут.

Погасить задолженность так же просто, как и оформить. Осуществлять платежи возможно с помощью банковских карт, мобильного счёта оператора МТС, систем денежных переводов, электронных кошельков. Погашать долги доступно и через терминалы Элекснет, QIWI или Московского кредитного банка, магазины-партнёры компании «Связной».

Таким образом, микрофинансовые организации подобные «Мани Мен» — комфортный, а самое главное безопасный способ взять деньги в долг под разумный процент. Привлекательные условия и гибкий подход помогут в кратчайшие сроки справиться с нехваткой денег и не разориться на процентах.

Источник фото: pixabay.com

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : Микрозаймы


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