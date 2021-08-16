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Кому достанется дополнительный федеральный миллиард

  • 16/08/2021, 13:06
Автор:
Новости Новосибирской области
В областном правительстве распределили субвенцию из федерального бюджета.

В правительстве Новосибирской области определили шесть направлений расходования миллиардной субсидии из федерального бюджета. О том, что регион получит дополнительные деньги стало известно на внеочередном заседании правительства в минувшую пятницу. Направления расходов субсидии в рамках оперативного совещания обозначил губернатор Андрей Травников.

Это дотация, выделенная из федерального бюджета при поддержке Александра Жукова (Вице-спикер Госдумы РФ Ред.), сообщил губернатор. Мы с вами проводили консультации по расходованию этих средств, предназначенных для решения первоочередных социально-экономических вопросов, что должно быть реализовано в течение 2021 года.

Первое направление — приобретение оборудования, мебели и учебных пособий для образовательных и учреждений.

У нас не должно получиться так, что строители здание завершили, а педагоги и дети зайти не могут, потому что там нет мебели и соответствующего оборудования из-за того, что в местных бюджетах нет средств, поясняет глава региона. Мы доводим средства для закупки оборудования в трёх школах и семи детсадах в различных муниципалитетах.

Вторая статья расходов связана с мероприятиями программы «Чистая вода» и касается вышедших из строя водных скважин. Напомним, что депутаты Заксобрания области отмечали, что если в городах и крупных райцентрах ситуация с водоснабжением достаточно стабильная за счет средств областного и федерального бюджетов, выделяемых в рамках соответствующих программ, то сельские территории остаются самыми затратными, вне зависимости от числа жителей. В основном сельские жители получают воду из скважин, большая часть которых заилилась и стала непригодной для использования.

В-третьих, как сообщил губернатор, часть средств будет выделена на ремонт дорог частного сектора в городах Новосибирской области — Бердске, Искитиме и Татарске. Наибольшая часть этих расходов в сумме 180 млн руб придётся на частный сектор областного центра. По информации регионального правительства, на ремонт дорог индивидуальной жилищной застройки будет направлено 130 млн рублей, восстановление тротуаров 50 млн рублей. Ранее Новосибирску уже выделяли дополнительно 560 млн рублей на ремонт и содержание дорожной сети. Таким образом областной центр получил на дороги дополнительно в летнем сезоне 740 млн рублей. Напомним, что весной мэрия Новосибирска направляла обращение губернатору области о выделении на соответствующие цели субсидии из областного бюджета в размере 50 млн руб.

Остальные статьи расходов федеральной субсидии касаются строительства и приобретения жилья для бюджетников, работающих в сельской местности, компенсации сельским товаропроизводителям части затрат на приобретение удобрений и ремонта культурных объектов.

В связи с тем, что все выделенные средства нужно освоить в этом году, а некоторые до начала зимы, просьба: оперативно предоставить в Минфин области все необходимые документы для получения субсидии и приступить к выполнению работ, обратился Андрей Травников к главам районов и муниципалитетов.

Ещё одно финансовое решение, озвученное на оперативном совещании правительства, касается включения в региональный бюджет средств на компенсацию расходов Новосибирска на приобретение 150 автобусов в лизинг.

Фото: pixabay.com автор: lizawin

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Рубрики : Экономика

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : Экономика федеральная субсидия на дороги бюджет


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