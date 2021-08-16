Кому достанется дополнительный федеральный миллиард

В правительстве Новосибирской области определили шесть направлений расходования миллиардной субсидии из федерального бюджета. О том, что регион получит дополнительные деньги стало известно на внеочередном заседании правительства в минувшую пятницу. Направления расходов субсидии в рамках оперативного совещания обозначил губернатор Андрей Травников.

— Это — дотация, выделенная из федерального бюджета при поддержке Александра Жукова (Вице-спикер Госдумы РФ — Ред.), — сообщил губернатор. — Мы с вами проводили консультации по расходованию этих средств, предназначенных для решения первоочередных социально-экономических вопросов, что должно быть реализовано в течение 2021 года.

Первое направление — приобретение оборудования, мебели и учебных пособий для образовательных и учреждений.

— У нас не должно получиться так, что строители здание завершили, а педагоги и дети зайти не могут, потому что там нет мебели и соответствующего оборудования из-за того, что в местных бюджетах нет средств, — поясняет глава региона. — Мы доводим средства для закупки оборудования в трёх школах и семи детсадах в различных муниципалитетах.

Вторая статья расходов связана с мероприятиями программы «Чистая вода» и касается вышедших из строя водных скважин. Напомним, что депутаты Заксобрания области отмечали, что если в городах и крупных райцентрах ситуация с водоснабжением достаточно стабильная за счет средств областного и федерального бюджетов, выделяемых в рамках соответствующих программ, то сельские территории остаются самыми затратными, вне зависимости от числа жителей. В основном сельские жители получают воду из скважин, большая часть которых заилилась и стала непригодной для использования.

В-третьих, как сообщил губернатор, часть средств будет выделена на ремонт дорог частного сектора в городах Новосибирской области — Бердске, Искитиме и Татарске. Наибольшая часть этих расходов в сумме 180 млн руб придётся на частный сектор областного центра. По информации регионального правительства, на ремонт дорог индивидуальной жилищной застройки будет направлено 130 млн рублей, восстановление тротуаров — 50 млн рублей. Ранее Новосибирску уже выделяли дополнительно 560 млн рублей на ремонт и содержание дорожной сети. Таким образом областной центр получил на дороги дополнительно в летнем сезоне 740 млн рублей. Напомним, что весной мэрия Новосибирска направляла обращение губернатору области о выделении на соответствующие цели субсидии из областного бюджета в размере 50 млн руб.

Остальные статьи расходов федеральной субсидии касаются строительства и приобретения жилья для бюджетников, работающих в сельской местности, компенсации сельским товаропроизводителям части затрат на приобретение удобрений и ремонта культурных объектов.

— В связи с тем, что все выделенные средства нужно освоить в этом году, а некоторые до начала зимы, просьба: оперативно предоставить в Минфин области все необходимые документы для получения субсидии и приступить к выполнению работ, — обратился Андрей Травников к главам районов и муниципалитетов.

Ещё одно финансовое решение, озвученное на оперативном совещании правительства, касается включения в региональный бюджет средств на компенсацию расходов Новосибирска на приобретение 150 автобусов в лизинг.