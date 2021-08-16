«Сибсети» вложат более 550 млн рублей в развитие инфраструктуры и сервиса

Инвестиции провайдера в обновление и расширение сети, увеличение зоны покрытия в Сибири в текущем году составляют 220 млн рублей. Также компания планирует увеличить монтируемую емкость — количество адресов, по которым провайдер может подключать абонентов — с 1,9 млн до 2,15 млн домохозяйств по Сибири. Рост размера монтируемой сети произойдет в том числе за счет партнерства с федеральным провайдером «ТрансТелеком», с которым «Сибсети» работают с 2019 года по технологии FVNO (Fixed Virtual Network Operator), сообщила внешняя пресс-служба компании.

Средства направлены на расширение собственной сети в ключевых городах присутствия — Новосибирске, Кемерове, Барнауле, Красноярске, Бийске, Новокузнецке и других населенных пунктах в Новосибирской и Кемеровской областях, Алтайском и Красноярском краях. Также «Сибсети» ведут подключение новых городов: в этом году оператор «Норком» (входит в группу «Сибирские сети») подключил город Игарку в Заполярье Красноярского края, в планах — подключение еще одного заполярного города, Снежногорска. До конца года «Сибсети» выйдут в новый регион — Хакасию (Абакан и Черногорск).

Также «Сибсети» инвестируют 200 млн руб. в расширение пропускной способности и резервирование каналов связи для потребителей, в том числе в сегменте B2B.

Более 130 млн руб. направлено в 2021 году на модернизацию IT-инфраструктуры для улучшения существующих и проработку новых сервисов и ресурсов для B2C и B2C пользователей.

Телеком-оператор «Сибсети» («Сибирские сети») основан в 2004 году, предоставляет услуги связи, широкополосного доступа в интернет, IP-телефонии и цифрового телевиде-ния. Компания работает в 34 городах 4 регионов Сибири: в Новосибирской и Кемеровской областях, Алтайском крае и Красноярском крае. В группу входит провайдер «Норком» – ведущий интернет-провайдер Норильска. В покрытии «Сибсетей» — 1,9 миллиона домохозяйств, абонентская база насчитывает 375 тыс. пользователей. Компания входит в тройку лидеров рынка Новосибирской области по абонентской базе и занимает второе место по количеству абонентов среди провайдеров Новокузнецка.