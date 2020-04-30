Из ТРЦ съедут около 25% нынешних арендаторов

Лучше, чем в других отраслях

— Никита, как вы оцениваете ситуацию на рынке девелопмента в Новосибирске?

— На мой взгляд, на текущий момент в девелопменте зафиксировано наименьшее, по сравнению с другими рынками, падение, с точки зрения оборота денежных средств. В краткосрочной перспективе он также будет наименее подвержен каким-то падениям. Это связано с длинными контрактами, которые заключали собственники коммерческих помещений и арендаторы, с достаточно жесткими и четкими регламентами по фиксации ежемесячного арендного потока. Эти параметры достаточно сложно перекроить за короткий промежуток времени.

— Но сейчас многие предприниматели ключевой головной болью называют ситуацию с арендной платой, настаивают на арендных каникулах…

— Да, все это есть: арендные каникулы, рассрочка, скидки, перенос сроков оплаты. Но это менее болезненный удар, чем тот, который нанесен по многим другим рынкам. По моим оценкам, рынок девелопмента в регионе сейчас просел примерно на 30%. Для сравнения: ресторанный рынок — на 90%, авторынок — на 60% и т.д.

— Как вы оцениваете тот факт, что арендодателей принудительно на законодательном уровне обязали предоставлять льготы по аренде своим клиентам?

— Государство вводит меры регулирования для того, чтобы помочь компаниям пострадавших отраслей. Это требование закона — и мы ему подчиняемся. Пострадавшая отрасль должна получить рассрочку по аренде, но не стоит при этом забывать о том, что это именно рассрочка. Все накопившиеся платежи арендаторы будут обязаны начинать гасить с 2021 года, вместе с текущими платежами.

Да, от этого решения государства страдают собственники коммерческой недвижимости, но важно понимать: если сейчас не поддержать пострадавшие отрасли, то они просто уйдут — и все партнерские отношения будут разорваны. В этом случае никакого денежного потока все равно не будет, а когда вы сможете найти новых арендаторов — неизвестно. Так что в этом плане я солидарен с государством: партнерам нужно помогать.

Стратегия устойчивости

— Какова ситуация в вашем девелоперском бизнесе?

— Дело в том, что портфель нашей группы компаний сформирован из небольших торговых центров. Под управлением у нас сегодня находятся около 50 тысяч кв. м коммерческой и складской недвижимости. На текущий момент в наш пул арендаторов входят компании из наиболее стабильных отраслей. Это магазины «Пятерочка» — Х5 Retail Group, «Магнит», «Магнит-косметик», аптеки, медицинские центры. Большинство из них сегодня чувствует себя достаточно хорошо, поэтому мы не видим смысла пересматривать для них ставки. Этот пул арендаторов занимает в нашем портфеле примерно 80%, 20% площадей предоставляются общепиту, компаниям, продающим товары не первой необходимости, и т.д. Здесь, да, просадку мы видим.

— По второй категории вы пересматриваете условия аренды?

— Наша принципиальная позиция — поддержка добросовестных партнеров. Однако по каждой компании мы детально анализируем информацию, смотрим ситуацию в ее бизнесе в текущий момент и до пандемии. Если партнер честен с нами, дает прозрачную информацию, то мы пойдем ему навстречу, так как понимаем, что кризис рано или поздно закончится, а у него должна быть возможность вернуться на рынок, возобновить работу, чтобы снова генерировать денежный поток, в том числе нам — как управляющей компании. Мы готовы предоставлять и скидки, и рассрочку, и арендные каникулы — в зависимости от вида бизнеса и ситуации в конкретной компании.