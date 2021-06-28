Кому можно прививаться от коронавируса?

Сейчас в России разрешена вакцинация взрослых людей старше 18 лет. Детям и подросткам прививку пока не делают, хотя клинические испытания вакцины на подростках должны вот-вот начаться. Беременным женщинам вакцинация против ковид также не проводится.

Среди абсолютных противопоказаний:

гиперчувствительность к компонентам вакцины;

тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

острые респираторные (и иные) заболевания в момент вакцинации – тем, кто перенес такую инфекцию, стоит подождать 2-4 недели, прежде чем привиться.

Тем, кто страдает онкологическими заболеваниями, а также хроническими болезнями, прививаться можно, но с осторожностью, предварительно посоветовавшись с врачом – он поможет оценить риски, связанные с прививкой.

Я недавно переболел, нужно ли мне делать прививку?

Тем, кто точно знает, что перенес коронавирусную инфекцию, врачи рекомендуют подождать около полугода, а потом идти на прививку. Обычно после заболевания образуются антитела, но их уровень индивидуален и зависит от работы иммунной системы пациента. Проверить уровень антител вы можете в сети медицинских лабораторий KDL. Пока нет данных, чтобы сказать, какое именно количество антител точно защищает от заболевания. Но достоверно известно, что наличие антител значительно снижает риск заразиться коронавирусной инфекцией: уменьшается риск повторно заболеть после перенесенного ранее заболевания. Шансы заразиться после вакцинации тоже уменьшаются, а вот вероятность того, что болезнь пройдет в более легкой форме, увеличивается.

IgM, IgG, IgA к вирусу SARS-CoV-2, чем различаются эти антитела?

Это разные типы антител к коронавирусу, они отражают этапы формирования иммунного ответа. М — ранние антитела, которые появляются первыми. Они могут циркулировать в крови до трех месяцев от начала болезни, у части пациентов циркулируют более полугода. Часто их присутствие – единственное, что указывает на болезнь. А – антитела, отвечающие за сопротивляемость слизистых оболочек, G – антитела, отвечающие за долгий иммунный ответ и иммунную память, защищающие от заболевания при новом контакте с вирусом.

Какие анализы следует сдать до прививки?

Любая вакцинация – это вмешательство в организм, требующее напряженной работы иммунной системы. Прививаться необходимо в здоровом состоянии, а потому перед прививкой целесообразно исключить любое текущее острое заболевание или обострение хронического. Нелишним будет сдать общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, С- реактивный белок – маркер воспаления, общий анализ мочи.

Какие анализы следует сдать после прививки?

Основная задача вакцинации – спровоцировать появление в организме защитных антител. После прививки – вакцинация проводится в два этапа – важно посмотреть уровень антител. Оценивать их концентрацию лучше всего не ранее, чем через 2 недели после введения второй дозы. В крайне редких случаях (реже 1%) возможно отсутствие антител после прививки. Это связано не с качеством препарата для вакцинации, а с индивидуальными особенностями организма.

Материал подготовлен сетью клинико-диагностических лабораторий KDL