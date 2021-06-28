Капремонт под вопросом: жители дома в Новосибирске против замены трубопровода

Подрядчик СГК около месяца не может приступить к замене аварийного участка тепломагистрали вблизи одного из многоквартирных домов Новосибирска: собственники не пропускают бригаду на придомовую территорию. После безуспешных переговоров с жителями дома СГК обратилась к городским властям и в региональную прокуратуру — с просьбой о содействии в доступе к коммуникациям.

С начала июня подрядчик СГК — компания «Масстройэлит» — должна была приступить к капитальному ремонту теплосети протяженностью 144 метра на улице Кавалерийской. Это трубопровод, от которого получает тепло 31 объект, в том числе 24 многоквартирных дома и 2 школы.

СГК включила новосибирскую теплотрассу в программу ремонта 2021 года, так как дефекты на 54-летнем трубопроводе стали причиной целого ряда отключений тепла. С 2016 года на нем устранили 4 порыва, и еще 3 дефекта выявили в мае — июне этого года. Без замены этого трубопровода объекты будут получать тепло через аварийную трубу.

Половина теплосети проходит по придомовой территории дома на Кавалерийской, 7, построенного в 2013 году, — возле въезда на подземную парковку. Сам дом и паркинг построены вне охранной зоны теплосетей.

Совет дома заявил СГК, что отказывается пропустить бригаду на территорию, требует отменить проведение работ и построить новый трубопровод за пределами придомовой территории.

Директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков подчеркнул, что нет ни технических, ни юридических оснований строить новые коммуникации. Это значительно более длительный и затратный проект, который потребует также перекладки электросетей возле домов. Он доложил мэру Новосибирска Анатолию Локотю о сложившейся ситуации: объекты, запитанные от теплосети на Кавалерийской, могут не получить в этом году паспорта готовности к зиме.

Кроме того, СГК обратилась в прокуратуру Новосибирской области с просьбой помочь в доступе к коммуникациям в короткий срок — пока еще есть время до начала отопительного сезона.

Основные причины возражений жителей против капремонта изложены в письме старшего по дому в адрес СГК: работы будут вестись в непосредственной близости от дома и подземной автопарковки, а также ограничат въезд автомобилей на парковку.

Замена трубопровода полностью безопасна как для конструкций многоквартирного дома на улице Кавалерийской, так и для автопарковки. Такое заключение дал проектировщик капитального ремонта на Кавалерийской в прокуратуру Новосибирской области — компания «Сибирский инженерно-аналитический центр», проектирующая ремонты в теплосетевом хозяйстве в регионах Сибири с 2004 года.

«Сожалеем, что вынуждены будем доставить временные неудобства автовладельцам, живущим в доме, но необходимо заменить трубопровод. Мы разработали и предоставили жителям схему временного подъезда к дому. После ремонта благоустройство полностью восстановим. Выводы об угрозе конструкциям парковки, а тем более конструкциям дома — безосновательны. Дом и паркинг построены вне охранной зоны теплосетей. Работы по замене трубы проведем в 10–15 метрах от стены дома», — отметил заместитель главного инженера по ремонту теплосетевого подразделения Новосибирского филиала СГК Роман Моисеев.

Капремонт на Кавалерийской должен быть завершен до сентября, чтобы дома и школы вовремя получили отопление осенью. Чтобы соблюсти эти сроки, «Масстройэлиту» необходимо приступить к работам возле дома до конца июля.