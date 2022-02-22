Кому противопоказана физиотерапия? Развеиваем мифы

В середине февраля в лечебно-оздоровительном санатории «Парус Резорт» (PARUS medical resort & spa) прошла конференция для новосибирских врачей физической реабилитационной медицины и физиотерапевтов.

— Первая тема, которую мы подняли на конференции, — реабилитация после коронавирусной инфекции. Уже третий год она крайне актуальна, и мы поделились с коллегами своими наработками в этой сфере. Еще одна тема, которой мы в этом году начинаем заниматься вплотную, — работа с пациентами онкопрофиля, — рассказывает директор комплекса «Парус Резорт» Юлия Шелепенкова. — Практика показала, стереотипы о том, что онкопациентам противопоказана физиотерапия, широко распространены не только среди самих пациентов, но и среди врачей.

Мало того, по словам Юлии Шелепенковой, чаще всего именно медики способствуют формированию этих стереотипов. При этом все почему-то забывают о том, что людям, которые перенесли онкологию, нужна физическая, социальная и психологическая реабилитация. В комплексе эта программа сегодня в России нигде не работает.

— Онкология — единственная медицинская отрасль, не имеющая в своем составе реабилитационного направления. А раз так, то и специалистов для этого не готовят, и в штатных расписаниях нет такой единицы. Больного пролечили — сделали операцию, провели лучевую терапию — а дальше он предоставлен сам себе. Да что там! Если уж не хватает денег на обыкновенные лекарства, то на реабилитацию их совсем нет. Наверное, это отношение идет с давних времен, когда онкобольной считался практически умирающим. Но это не так! — заявил на конференции приглашенный эксперт, онкохирург Сергей Шевченко. — Статистика показывает, что после рака молочной железы пятилетняя выживаемость — 99%. Рак легкого, один из самых агрессивных, также оставляет в живых 55% пациентов в течение 5 лет, и так далее.

Для работы с пациентами онкопрофиля в штат санатория «Парус Резорт» принят известный в Новосибирске онколог Юрий Вайнер, который будет проводить консультации, составлять карту допустимых процедур. На конференции он обратил внимание коллег на аппаратные возможности по реабилитации пациенток, перенесших операцию и лучевую терапию рака молочной железы.

— Эта категория женщин очень нуждается в помощи. Их много — каждый год дает прирост 1500-1600 случаев в Новосибирске и Новосибирской области. После лечения они живут долго, но не всегда здорóво, так как во время операции им чисто удаляют лимфатические узлы, что приводит к лимфостазу. Зачастую оперированная конечность превосходит в объеме здоровую в 2-3 раза, — пояснил Юрий Вайнер. — Мы применяем прессотерапию. Также хороший эффект дает высокочастотная электростимуляция и амплипульс. Но очень важно не затягивать с реабилитацией. Максимально хорошие результаты мы получаем в первый год после лечения.

Юлия Шелепенкова уточнила, что в санатории «Парус Резорт» онколог будет работать в составе мультидисциплинарной команды совместно с терапевтом, физиотерапевтом и т. д. Такой комплексный подход в «Парус Резорт» отработали на программе реабилитации после коронавируса, и он доказал свою эффективность. В частности, физиотерапевт Алексей Козлов рассказал на конференции об успехах лечения постковидных осложнений. Особенно показательны, по его мнению, 2 случая. Один из пациентов, 52 лет, провел 44 дня в реанимации и имел 100-процентное поражение легких. Про таких говорят «не жилец». Второй, также мужчина средних лет, самостоятельно не мог не только передвигаться, но и дышать — его перевозили с кислородным баллоном. Их взяли в санаторий на свой страх и риск. Оба ушли через пару недель на своих ногах практически здоровыми!

— Принято считать, что онкология является противопоказанием для санаторно-курортного оздоровления. Но это не так, в период ремиссии больной подписывает информированное согласие на лечение и может принимать рекомендованные врачом процедуры, — говорит главный физиотерапевт Новосибирской области, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой восстановительной медицины НГМУ, председатель ассоциации врачей физиотерапевтов и курортологов города Новосибирска и Новосибирской области Виктор Дробышев.

Он подчеркнул, что многопрофильная ориентация санаторно-лечебного комплекса «Парус» с высококвалифицированными специалистами — это формат будущего санаторной отрасли.

— Сейчас в России нет ни одного центра, кроме нас, который профессионально занимается медицинской реабилитацией онкобольных. Мы планируем работать с этой тематикой совместно с учеными Академгородка, накапливать статистику и вырабатывать наиболее эффективные методики реабилитации. В этой работе нас поддерживает главный онколог Новосибирской области Вадим Захаров, — резюмирует Юлия Шелепенкова. — Мы очень серьезно настроены на развитие этого направления, так как считаем, что люди с диагнозом «рак» должны иметь возможность оздоравливаться и повышать качество своей жизни.

Лечебно-оздоровительный санаторий «Парус Резорт» (PARUS medical resort & spa) в январе 2022 года стал победителем в конкурсе «Топ-5 здравниц по клиентоориентированности», который проводит Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья. Среди 1780 претендентов «Парус Резорт» занял 1 место в номинации «Лучшее пространство для отдыха» и 5 место в номинации «Лучшее медицинское отделение».

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