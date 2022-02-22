«Реальность рекрутинга: люди — это новая нефть»

Рекрутинг «впитал» в себя все эти изменения и стал иным, чем был еще 5 лет назад. Поэтому тема рекрутинга вызвала огромный интерес руководителей, директоров по персоналу, экспертов найма.

Все эти вопросы представители бизнес-сообщества обсудили на февральском заседании Клуба Директоров «Новая реальность рекрутинга: изменись или умри!»

Спикер Анна Евсикова («Леруа Мерлен», руководитель службы персонала магазина на ул. Фабричной) рассказала про подход и стратегию компании в области рекрутинга. Сейчас обороты компании растут, персонал всегда требуется. Поэтому рекрутинг в «Леруа» быстрый по технологиям и решениям. Потребности в персонале рассчитываются через потенциал сотрудников: «сколько сможем заработать, если возьмем сейчас людей?»

Компания имеет единый Центр подбора, где есть профильная специализация рекрутеров и налаженная система наставничества. Все рекрутеры стажируются в магазине на разных участках работы в торговом зале, чтобы они сами изнутри поняли профили тех должностей, которые им необходимо «закрывать». Решение по кандидату принимают быстро, в течение 1-2 дней, а для оперативности найма, внедрили собеседования «выходного дня», когда рекрутеры в субботу и воскресение проводят встречи с кандидатами «с колес». Анна Евсикова рассказала, что критерии подбора в компании больше личностные, и если компания видит, что кандидат отличный, а вакансий сейчас нет, то его не бросают, а обязательно устраивают на какую-нибудь вспомогательную должность.

Эксперт заседания Анастасия Трубачева (руководитель розничной сети «ПЕПЛОС» в Сибирском регионе) рассказала про свой опыт рекрутинга в рознице. Он оказался интересным и уникальным до такой степени, что руководители на заседании засыпали спикера вопросами. А уникальность его такова:

Люди подбираются только по личностным критериям, без акцента на опыт, и предпочтение отдается людям без опыта в данной должности.

Основной источник поиска — «сарафанное радио», круг знакомых, родительские чаты, чаты швей, дизайнеров, креативных сообществ.

Интуитивный подбор людей в компании происходит уже много лет, а система удержания такова, что текучка просто отсутствует.

Анастасия рассказала подробно о методах удержания персонала, о системе нематериальной мотивации, на которую делается основная ставка.

Спикер Вера Маневич (HR-директор «Зарплаты.ру») рассказала об алгоритме, по которому она выстраивала систему рекрутинга в компании:

— Сегодня в мире «психологическое цунами» — ковид, удаленная работа, локдауны — сформировало у людей другое отношение к работе, к своему времени. Это проявило их мотивы и ценности, которые стали расходиться с мотивами многих работодателей.

А так как сегодня — рынок кандидатов, когда на 1 кандидата приходятся от 3 до 5 вакансий, то важным в рекрутинге становится скорость, высокий уровень автоматизации, профессионализм рекрутеров, продуктовый подход в HR-работе. Рекрутинг надо постоянно анализировать, собирать метрики и делать выводы, корректировать дальнейший путь. Рекуртинг стал маркетингом, поэтому рекрутеры должны знать и понимать маркетинг: «научись нанимать в два прикосновения», «люди — это новая нефть, поэтому так важно нанимать лучших для вас и работать с ними качественно».

Спикер Антон Дурнецов (основатель IT-рекрутингового агентства BGStaff) настаивал на том, что изменения должны начинаться не с рекрутинга, а со стратегических целей и видения. Рассказал про особенности демографической ямы, до которой Россия еще не дошла, а только подходит, а значит — трудности с наймом будут нарастать. Рекрутинг сложен стал еще и потому, что руководители не хотят менять подходы к кандидатам, работодатели еще не верят, что их преимущества на кадровом рынке закончились. Сейчас командуют кандидаты. Необходимые действия уже сегодня:

Менять отношение к рекрутерам, HR-специалистам. «Рекрутер — это не кадровичка!»

Рекрутерам — постоянно обучаться, изучать кроссдисциплины (маркетинг персонала, автоматизация поиска).

Изучать новые подходы к поиску и к взаимодействию с кандидатами.

Строить бренд работодателя.

Выстраивать длительные отношения с сотрудниками, делать систему удержания.

Участники заседания активно обсуждали вопросы рекрутинга, приводили свои примеры из управленческого опыта.

После заседания все приняли участие в традиционном розыгрыше от партнеров Клуба Директоров, получили призы и подарки.

Спасибо спикерам и экспертам, участникам и партнерам Клуба Директоров!

Следующее заседание — 31 марта 2022 года. Следите за анонсом!