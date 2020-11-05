Кому снизят планку налогооблагаемой части дохода

Правительство области подготовило ряд изменений налогового законодательства. Один из блоков касается уменьшения потенциального дохода и, соответственно, снижения его налогооблагаемой части по ставке 6% для ряда отраслей. По информации областного Минфина, это касается отдельных направлений бизнеса в сфере сельхозпроизводства, таких сбыт сельхозпродукции, перевозка и убой скота; субъектов предпринимательства, осуществляющих свою деятельность без привлечения наемных работников, и бизнеса, специализирующегося на транспортных услугах, ремонте автомобилей, а также сдаче в аренду объектов недвижимости и земельных участков.

— Не везде равная доходность от этого вида деятельности, даже между городскими округами она существенно отличается, — сообщил министр финансов области Виталий Голубенко на заседании комитета по бюджету регионального парламента.— Поэтому мы привязали к фактической ситуации и сделали ниже этот показатель. Но мы поставили «заслонку», чтобы предприниматель, который владеет большими площадями, был ограничен возможностями сдавать в аренду (до тысячи кв.м) на основе патента.

Депутаты заксобрания, по предложению уполномоченного по правам предпринимателей в Новосибирской области Николая Мамулата, намерены дополнить этот список предпринимателей, которым не стоит повышать планку потенциального дохода.

— Николай Мамулат предложил не повышать для преподавателей физкультуры и спортивных тренеров, потому что повышать для них — как-то совсем несправедливо, потому что они, и так получая небольшие деньги, длительное время были без работы, — сообщил по итогам заседания зампредседателя комитета Валентин Сичкарев. — Еще одна категория — мастера по ремонту компьютеров. Это индивидуальный, по сути, бизнес. Люди им занимаются, какой-то доход получают. По предложению уполномоченного мы решили тоже им не повышать. Этим категориям самозанятых повышать в кризис — как-то антисоциально.

Число «запатентованных» вырастет

Второй блок изменений, которые предстоит принять депутатам, связан с отменой ЕНВД и переводом субъектов предпринимательства на патент. В правительстве области предлагают расширить список отраслей «патентованного» бизнеса более чем на 30 позиций.

— Это в основном мелкая деятельность бытового характера, — говорит Сичкарев. — На эту систему могут перейти и вновь образованные предприниматели — они до 2023 года вообще ничего не будут платить.

Согласно изменениям, список отраслей теперь составляет 34 позиции.

— Из них 18 видов деятельности сегодня осуществляются на основе ЕНВД, — сообщает Виталий Голубенко. — Еще 14 видов относятся к сфере бытовых услуг. Все эти 34 вида деятельности по большому счету — мелкий бытовой ремонт, отдельные услуги. Здесь нет какого-то масштабного бизнеса.

Кому платить

Еще один значительный блок изменений касается перерасчета налоговых отчислений в бюджеты районов и городских поселений. По словам зампредседателя комитет, объемы отчислений вырастут на 10% в бюджеты районов и на 3% — в бюджеты округов.

— Это перераспределение для компенсации выпадающих доходов, которые получатся после того, как «вмененка» перестанет существовать,— говорит Валентин Сичкарев. — Это местный налог. Он поступал именно в бюджеты районов, в бюджет Новосибирска. Поэтому, чтобы компенсировать, мы даем дополнительно 10% районам, 3%— городским округам.

По словам Сичкарева, депутаты намерены для муниципальных районов поднять эту планку еще на 10%.

— Комитет будет выступать с поправкой: добавить ещё 10% для муниципальных районов, потому что не получилось в первом чтении целиком компенсировать выпадающие доходы, и еще 3,5% — городским округам, — говорит он.

Напомним, что решение о снятии ограничений действия нормативов по налогам, взимаемым на территориях муниципалитетов по упрощенной системе налогообложения, было принято заксобранием Новосибирской области в конце прошлого года. эти нормативы были установлены для муниципалитетов сроком до 2021 года.

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