Концертно-театральный центр «Евразия» переименован в «Сибирь-концерт» для повышения эффективности деятельности. Среди задач – развитие профессиональной площадки для представления лучших художественных образцов традиционного (народного) искусства народов России и Сибири в частности, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Смена названия «Концертно-театральный центр «Евразия» на «Сибирь-концерт» продиктовано целесообразностью, связанной с видом деятельности, а именно – учреждение подтвердило статус «крупного игрока» на гастрольной карте России и успешно развивается как прокатная концертная площадка. Название приведено в соответствие с целями и задачами, которые призвано решать государственное автономное учреждение культуры. В будущем такое название позволит не только повысить эффективность деятельности на территории Новосибирской области, но и расширит возможности по продвижению ведущего коллектива ГАУК «Сибирь-концерт» и организации гастролей Государственного академического Сибирского русского народного хора и других областных коллективов в регионах России и за рубежом, – подчеркнула директор, заслуженный работник культуры РФ Екатерина Ковалева.

По ее словам, в перечень внутренних структурных подразделений учреждения входят Государственный академический Сибирский русский народный хор, Концертный зал «Евразия», Новосибирский областной академический (любительский) хор молодёжи и студентов, Театральный зал.

Напомним, решение о переименовании «Евразии» в «Сибирь-концерт» было принято в ноябре 2020 года. За месяц до этого новосибирское правительство выпустило другое распоряжение, согласно которому ГАУК «Концертно-театральный центр «Евразия» переименовывался в «Концертный зал «Евразия».