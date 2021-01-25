Новосибирские «Агентство инвестиционного развития» заинтересовалось мультфильмами

Киностудия «Союзмультфильм» и АИР разработают проект регионального анимационного кластера. Соответствующий меморандум подписан между Агентством инвестиционного развития Новосибирской области и киностудией, сообщили в пресс-службе АИ Р.

Согласно тексту документа, итогом совместной работы будет создание проекта анимационного кластера, который объединит не только профильные компании, но и представителей смежных индустрий, а также позволит организовать практикоориентированное обучение профессиональным навыкам.

— С каждым годом креативные индустрии занимают все больший процент в структуре доходов многих развитых стран, растет запрос на видеоконтент, который становится основным средством коммуникации в современном мире, — отметил директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев. — При этом развитие именно анимационной индустрии имеет потенциал сразу по нескольким направлениям, помимо контентного производства, например, в образовании и научно-технологических разработках.

По словам главы киностудии, реализация формата анимационного кластера позволит создать условия для синергетичного эффекта.

— Новосибирская область славится своими талантами, особенно в технологической сфере, что в союзе с творческими направлениями может дать нам множество уникальных проектов, — добавил Борис Машковцев.

Генеральный директор АИР Александр Зырянов рассказал, что предстоит большая предпроектная работа.

— Мы будем проводить анализ, какие направления можно включить в проект и какие государственные, общественные и бизнес-структуры могли бы стать его участниками, — подчеркнул он.

В феврале запланирован визит представителей АИР в технопарк киностудии «Союзмультфильм» в Москве для изучения успешных наработок.