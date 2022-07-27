Концевая муфта для греющего кабеля: безопасное соединение и полная герметизация

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Назначение и применение

Кабельные муфты созданы для монтажа и ремонта греющих кабелей как в жилых, так и в промышленных зданиях. Благодаря им повышается безопасность и долговечность системы, так как вероятность короткого замыкания сводится к минимуму. Монтаж и ремонт нагревательных систем не может обойтись без муфт, ведь именно так можно полностью исключить контакт системы с влагой.

Чтобы оснастить кабели с разводкой на отдельные жилы, понадобятся концевые муфты до 10 кВ. Устанавливаться они могут как внутри, так и снаружи, поэтому важно приобрести продукт, соответствующий предстоящей работе. Важно также обратить внимание на изоляцию самого кабеля, поскольку муфты адаптированы для изделия, изолированные пропитанной бумагой, поливинилхлоридом или полиэтиленом.

Правила установки

Вне зависимости от типа работ, установка концевой муфты должна происходить с соблюдением правил безопасности на основании ГОСТ EN IEC 60079-14.

Отключите электрическую систему от источника питания. Используйте муфты, способные выдерживать максимальную температуру при перегреве системы. Изучите технические характеристики оборудования перед монтажом. Выбирайте муфты с эластичной конструкцией и крепите их с помощью термопистолета.

Что касается принципа проведения монтажных работ, необходимо освободить греющий кабель от изолирующей оболочки и сделать разрез по всей длине. После происходит расплетение обнажившейся оплетки с освобождением жил, ее заплетение и монтаж термоусаживаемой трубки. Скрыть соединения должна термоусаживаемая трубка большего диаметра, надвинутая на полученное соединение.

Все монтажные или ремонтные работы по термоусадке стоит проделывать с помощью термопистолета, принцип которого основан на покрытии устройства горячим воздухом. Сразу же после термоусадки следует зафиксировать свободный край трубки, сделать это проще всего при помощи плоскогубцев.

Фиксация системы происходит при температуре 200-250 градусов. В завершение нужно зафиксировать конец трубки плоскогубцами.