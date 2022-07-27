Назначена дата судебного заседания по делу Хельги Пироговой

По сообщению Управления Судебного департамента в Новосибирской области, 25 июля в Центральный районный суд Новосибирска поступило дело об административном правонарушении в отношении депутата горсовета Хельги Пироговой. Она обвиняется в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, — «публичные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации».

Судебное заседание назначено на 15 августа.

Напомним, Хельгу Пирогову задержали вечером 21 июля, на депутата составили протокол за публикацию на странице в соцсети поста с негативным высказыванием в адрес российских военных, погибших во время спецоперации на Украине. Пирогову вызвали на комиссию по этике горсовета. Ряд депутатов горсовета и Заксобрания также обратились к главе Следственного комитета РФ с просьбой проверить высказывание Пироговой.

На следующий день председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. После этого стало известно, что депутат покинула Россию, в настоящий момент она находится в Грузии. Ей грозит уголовный розыск за неявку на допрос следователей.

Хельга Пирогова будет продолжать работать в обычном режиме. Просто теперь удалённо.