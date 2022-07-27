Антимонопольщики разрабатывают новый порядок привлечения к ответственности спекулянтов

В настоящее время прорабатываются изменения нормативно-правовой базы, которые позволят в упрощённом порядке привлечь к ответственности торговые организации, уличённые в завышении цен на социально-значимые продукты на протяжении определённого времени. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС сообщил руководитель Новосибирского УФАС России Дмитрий Сухоплюев. Как рассказывает начальник ведомства, в настоящее время процедура привлечения к ответственности недобросовестных участников рынка достаточно громоздкая в плане времени и необходимых процессуальных действий.

— Если наблюдается повышение цены, и предприниматели не могут представить объяснения причин, это будет квалифицироваться как соответствующее нарушение с применением санкций, — поясняет Сухоплюев. — Сейчас мы должны доказать, что стороны сговорились и умышленно пришли к такому соглашению. Как показала практика весеннего периода, предприниматели как-то страховались, смотрели на своих конкурентов, предпосылок повышения цен не было, но цены повышали. Если будет принят соответствующий документ, то у нас появятся более оперативные полномочия реагировать на колебания цен.

— С марта поступило более 3 тыс обращений по поводу различных товаров, работ и услуг, — приводит данные руководитель УФАС. — В июле таких обращений практически не поступило. В марте цены на все позиции социально-значимых продуктов шли в сторону увеличения, в настоящее время — в сторону снижения. Мы пытались через причины удорожания урегулировать ситуацию. По сахару динамика идёт на снижение. Он дешевеет, но не так быстро выбирается с магазинов. Уже сейчас в крупных сетях он торгуется по цене порядка 66 руб/кг, в доажиотажный период цена была 55 руб. В перспективе, если не произойдёт каких-то колебаний, мы опустимся до докризисного уровня.

Напомним, что на протяжении весны текущего года периодически появлялась информация о подорожании тех или иных продуктовых позиций, в частности, сахара, овощей, входящих в борщевой набор. Однако сейчас, по информации ведомства, наблюдается снижение обращений граждан по этому поводу.

С начала 2022 региональным управлением УФАС года выявлено порядка 22 нарушений в сфере ценообразования, исполнены 4 предупреждения, 12 предупреждений находятся в стадии исполнения.

Ранее редакция сообщала, что региональный власти обещают, что в 2023 году удастся избежать весеннего повышения цен на овощи.