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Антимонопольщики разрабатывают новый порядок привлечения к ответственности спекулянтов

  • 27/07/2022, 15:04
Автор:
новости Новосибирска
Пока контролирующим органам приходится доказывать факты сговора участников рынка. На это уходит много времени.

В настоящее время прорабатываются изменения нормативно-правовой базы, которые позволят в упрощённом порядке привлечь к ответственности торговые организации, уличённые в завышении цен на социально-значимые продукты на протяжении определённого времени. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС сообщил руководитель Новосибирского УФАС России Дмитрий Сухоплюев. Как рассказывает начальник ведомства, в настоящее время процедура привлечения к ответственности недобросовестных участников рынка достаточно громоздкая в плане времени и необходимых процессуальных действий.

Если наблюдается повышение цены, и предприниматели не могут представить объяснения причин, это будет квалифицироваться как соответствующее нарушение с применением санкций, поясняет Сухоплюев. Сейчас мы должны доказать, что стороны сговорились и умышленно пришли к такому соглашению. Как показала практика весеннего периода, предприниматели как-то страховались, смотрели на своих конкурентов, предпосылок повышения цен не было, но цены повышали. Если будет принят соответствующий документ, то у нас появятся более оперативные полномочия реагировать на колебания цен.

новости Новосибирска

В борщевом наборе новый лидер по росту цен

Напомним, что на протяжении весны текущего года периодически появлялась информация о подорожании тех или иных продуктовых позиций, в частности, сахара, овощей, входящих в борщевой набор. Однако сейчас, по информации ведомства, наблюдается снижение обращений граждан по этому поводу.

С марта поступило более 3 тыс обращений по поводу различных товаров, работ и услуг, приводит данные руководитель УФАС. В июле таких обращений практически не поступило. В марте цены на все позиции социально-значимых продуктов шли в сторону увеличения, в настоящее время в сторону снижения. Мы пытались через причины удорожания урегулировать ситуацию. По сахару динамика идёт на снижение. Он дешевеет, но не так быстро выбирается с магазинов. Уже сейчас в крупных сетях он торгуется по цене порядка 66 руб/кг, в доажиотажный период цена была 55 руб. В перспективе, если не произойдёт каких-то колебаний, мы опустимся до докризисного уровня.

С начала 2022 региональным управлением УФАС года выявлено порядка 22 нарушений в сфере ценообразования, исполнены 4 предупреждения, 12 предупреждений находятся в стадии исполнения.

 

Ранее редакция сообщала, что региональный власти обещают, что в 2023 году удастся избежать весеннего повышения цен на овощи. 

Фото редакции

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : цены торговля спекуляция бизнес


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