Кондитерский бизнес из Средней Азии расширяет границы

Инвесторы смогут организовать «сладкий» бизнес всего за 60 дней с вложениями от 2 млн. руб. При этом срок окупаемости займет 20 месяцев, а прогнозируемая чистая прибыль на начальном этапе составит 250 тыс. руб. в месяц. Франшизер дает не только готовое решение с минимальными рисками, но и предусматривает всестороннюю поддержку партнера — от маркетинга до обучения персонала.

«Любую историю с франшизами нужно рассматривать в трёх плоскостях – насколько рынок готов к такому бизнесу в определённой географии, соответствует ли бизнес потребительским предпочтениям этого рынка и насколько сама компания внутри, менеджмент компании готовы к партнёрству. По всем пунктам «Куликовский» сегодня в «топе». Кондитерский рынок России достаточно ёмкий в формате производства интегрированного в сеть. Потребительский спрос на стороне качественного продукта без добавок, красителей и консервантов, а структура компании слажена и экологична, полностью готова к партнерству», — рассказывает директор по маркетингу ООО «Куликовский Новосибирск» Мария Гаранина.

Продукция пришлась на вкус новосибирцам за счёт натуральности и качества ингредиентов, в составе десертов отсутствуют консерванты и усилители вкуса, а свежесть продуктов сохраняется благодаря системе глубокой заморозки.

Сегодня кондитерские изделия из Бишкека поставляются в более 100 фирменных магазинов на территории Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана и России. Новосибирск стал первым городом в России, где масштабно развернулась кондитерская сеть – 20 торговых точек.