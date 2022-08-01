Назначать повышенные стипендии за патриотическую деятельность предложили в Минобрнауки

Проект соответствующего приказа опубликован на портале нормативных правовых актов.

Изменения предлагается внести в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 2016 года № 1663.

Авторы инициативы предлагают назначать студентам повышенную стипендию за «систематическое участие студента в течение года, предшествующего назначению повышенной государственной академической стипендии, в проведении (обеспечении проведения) общественно значимой деятельности, направленной на формирование у детей и молодежи общероссийской гражданской идентичности, патриотизма и гражданской ответственности, культуры межнационального (межэтнического) и межконфессионального общения, организуемой субъектами, осуществляющими деятельность в сфере молодежной политики, подтверждаемое документально».

Согласно действующим правилам, повышенная стипендия назначается студентам-отличникам, призерам олимпиад, за выдающиеся достижения в учебе и в проектной, научной, культурно-творческой, а также спортивной деятельности.

Ранее редакция сообщала, что Министерство просвещения опубликовало на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект приказа о минимальных баллах ЕГЭ для поступающих в вузы на 2023 — 2024 учебный год.