Конференция для бизнеса «Развитие бизнеса в период санкций»

Директора и собственники бизнеса в области опта и производства, получат максимальную концентрацию кейсов и инсайтов, поймут, как адаптироваться быстрее, усилить позиции и как не упустить открывающиеся возможности для роста внутри страны.

Почему стоит посетить мероприятие:

Вы узнаете актуальную статистику по рынку Новосибирской области;

Поймете, какие инструменты использовать для того, чтобы компания росла;

Научитесь использовать торги, в качестве нового канала продаж;

Узнаете стратегии масштабирования компании в кризис.

Место проведения: AZIMUT Hotels, ул. Ленина, д. 21

Начало регистрации в 9:30.

С программой мероприятия можно ознакомиться на сайте.

8 спикеров, эксперты компании СКБ Контур, а также представители бизнеса в Новосибирске

Конференция бесплатная

Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке.

Возраст 18+