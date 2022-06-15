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Конференция для бизнеса «Развитие бизнеса в период санкций»

  • 15/06/2022, 10:44
бизнес-мероприятие
17 июня, с 10:00 до 16:00 (время местное) при информационной поддержке Инфопро.54 состоится масштабная конференция для бизнеса в новых реалиях от компании СКБ Контур - "Развитие бизнеса в период санкций".

Директора и собственники бизнеса в области опта и производства, получат максимальную концентрацию кейсов и инсайтов, поймут, как адаптироваться быстрее, усилить позиции и как не упустить открывающиеся возможности для роста внутри страны.

Почему стоит посетить мероприятие:

Вы узнаете актуальную статистику по рынку Новосибирской области;

Поймете, какие инструменты использовать для того, чтобы компания росла;

Научитесь использовать торги, в качестве нового канала продаж;

Узнаете стратегии масштабирования компании в кризис.

Место проведения: AZIMUT Hotels, ул. Ленина, д. 21

Начало регистрации в 9:30.

С программой мероприятия можно ознакомиться на сайте.

8 спикеров, эксперты компании СКБ Контур, а также представители бизнеса в Новосибирске

Конференция бесплатная

Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке.

Возраст 18+

295

Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь

Теги : развитие бизнеса бизнес-мероприятия бизнес в кризис


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