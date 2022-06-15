Конференция для бизнеса «Развитие бизнеса в период санкций»

Директора и собственники бизнеса в области опта и производства, получат максимальную концентрацию кейсов и инсайтов, поймут, как адаптироваться быстрее, усилить позиции и как не упустить открывающиеся возможности для роста внутри страны.
Почему стоит посетить мероприятие:
Вы узнаете актуальную статистику по рынку Новосибирской области;
Поймете, какие инструменты использовать для того, чтобы компания росла;
Научитесь использовать торги, в качестве нового канала продаж;
Узнаете стратегии масштабирования компании в кризис.
Место проведения: AZIMUT Hotels, ул. Ленина, д. 21
Начало регистрации в 9:30.
С программой мероприятия можно ознакомиться на сайте.
8 спикеров, эксперты компании СКБ Контур, а также представители бизнеса в Новосибирске
Конференция бесплатная
Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке.
Возраст 18+
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Комментарии читателей
Комментировать