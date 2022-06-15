Новосибирская область снова в «красной зоне» по уровню рисков в ОСАГО

Российский Союз Автостраховщиков (РСА) представил рэнкинг регионов за 1 квартал 2022 года. Четырнадцатое место по уровню рисков в ОСАГО в нем заняла Новосибирская область, попав тем самым в первую двадцатку субъектов РФ с максимально негативными показателями, то есть в «красная зону».

Уровень выплат с учетом расходов на ведение дела составляет 119%, то есть на каждый полученный в данном регионе рубль страховой премии страховщики несут более одного рубля убытков.

Средняя выплата по ОСАГО в 1 квартале 2022 года в Новосибирской области составила 89,3 тыс. рублей, что выше средней по РФ выплаты, которая составила 70,6 тыс. рублей. По данному показателю регион занимает девятое место.

Частота страховых случаев в Новосибирской области составляет 6,4% и по этому показателю Новосибирская область на пятом месте. Доля урегулированных ДТП по Европротоколу в общем объеме заявлений – 55,9%.

Доля возбужденных уголовных дел по страховому мошенничеству в сфере ОСАГО относительно направленных заявлений – 7%, что в два раза ниже, чем средняя доля в целом по РФ – 15,7%; отношение судебных расходов к несудебным (отношение количества страховых случаев, урегулированных в судебном порядке, к страховым случаям, урегулированным до суда) – 2,6%; отношение судебных расходов к сумме основного требования (отношение накладных издержек страхователя, связанных с наступлением страхового случая, к размеру страховой выплаты, полученной в результате судебного решения) – 161%.

— Благодаря обновленной методике составления рэнкинга регионов и страховщики, и власти регионов видят ситуацию в каждом из них намного детальнее, а значит, яснее и пути улучшения ситуации в тех регионах, где высокая убыточность ОСАГО представляет очевидную проблему, — сказал Игорь Юргенс, Президент РСА.

Начиная с 2022 года РСА улучшил методологию составления рэнкинга, существенно расширив перечень анализируемых показателей. Теперь в нем учитываются также доля водителей с минимальным значением коэффициента «бонус-малус» (КБМ), доля полисов, оформленных через «Е-Гарант», доля застрахованных по ОСАГО автомобилей среди всех зарегистрированных в ГИБДД автомобилей (не все из которых эксплуатируются), доля Европротокола, а также доля возбужденных уголовных дел по ОСАГО по страховому мошенничеству.