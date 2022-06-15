Рекламодателям

Новосибирская область снова в «красной зоне» по уровню рисков в ОСАГО

  • 15/06/2022, 10:51
Автор:
Новосибирская область снова в «красной зоне» по уровню рисков в ОСАГО
На каждый полученный в регионе рубль страховой премии страховщики несут более одного рубля убытков.

Российский Союз Автостраховщиков (РСА) представил рэнкинг регионов за 1 квартал 2022 года. Четырнадцатое место по уровню рисков в ОСАГО в нем заняла Новосибирская область, попав тем самым в первую двадцатку субъектов РФ с максимально негативными показателями, то есть в «красная зону».

Уровень выплат с учетом расходов на ведение дела составляет 119%, то есть на каждый полученный в данном регионе рубль страховой премии страховщики несут более одного рубля убытков.

Средняя выплата по ОСАГО в 1 квартале 2022 года в Новосибирской области составила 89,3 тыс. рублей, что выше средней по РФ выплаты, которая составила 70,6 тыс. рублей. По данному показателю регион занимает девятое место.

Частота страховых случаев в Новосибирской области составляет 6,4% и по этому показателю Новосибирская область на пятом месте. Доля урегулированных ДТП по Европротоколу в общем объеме заявлений – 55,9%.

Доля возбужденных уголовных дел по страховому мошенничеству в сфере ОСАГО относительно направленных заявлений – 7%, что в два раза ниже, чем средняя доля в целом по РФ – 15,7%; отношение судебных расходов к несудебным (отношение количества страховых случаев, урегулированных в судебном порядке, к страховым случаям, урегулированным до суда) – 2,6%; отношение судебных расходов к сумме основного требования (отношение накладных издержек страхователя, связанных с наступлением страхового случая, к размеру страховой выплаты, полученной в результате судебного решения) – 161%.

— Благодаря обновленной методике составления рэнкинга регионов и страховщики, и власти регионов видят ситуацию в каждом из них намного детальнее, а значит, яснее и пути улучшения ситуации в тех регионах, где высокая убыточность ОСАГО представляет очевидную проблему, — сказал Игорь Юргенс, Президент РСА.

Начиная с 2022 года РСА улучшил методологию составления рэнкинга, существенно расширив перечень анализируемых показателей. Теперь в нем учитываются также доля водителей с минимальным значением коэффициента «бонус-малус» (КБМ), доля полисов, оформленных через «Е-Гарант», доля застрахованных по ОСАГО автомобилей среди всех зарегистрированных в ГИБДД автомобилей (не все из которых эксплуатируются), доля Европротокола, а также доля возбужденных уголовных дел по ОСАГО по страховому мошенничеству.

Фото с сайта РСА

295

Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : рэнкинг РСА ОСАГО


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

В закон об особо охраняемых природных территориях внесут корректировки

По требованию суда и общественников.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Участки для многодетных привяжут к инфраструктуре

А для ее строительства область запросит средства из федерального бюджета.
Читать статью >>
новости бизнеса

Авторская программа лечения больных суставов

В новосибирском санатории «Рассвет» предлагают комплексный подход к лечению и профилактике заболеваний костно-суставной системы.
Читать статью >>
новости Новосибирска

В регионе ожидается большой урожай картофеля

По другим овощам прогнозы испортил климат, и пока приходится рассчитывать на соседей из-за границы.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

Рынок недвижимости на жестком стопе

Все материалы
Лента новостей

Конференция для бизнеса «Развитие бизнеса в период санкций»

15/06/2022, 10:44

В закон об особо охраняемых природных территориях внесут корректировки

15/06/2022, 09:56

Дело экс-директора института туберкулеза направляют в суд

15/06/2022, 09:21

На омском заводе разработали биоразлагаемые канистры для моторного масла

14/06/2022, 17:56
Популярное

Новосибирские садоводы столкнулись с нашествием бабочек-боярышниц

14/06/2022, 19:08

Центробанк предупредил о мошенниках

14/06/2022, 16:30

Холестерин в норме — какими должны быть показатели

14/06/2022, 14:08

INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Работы о развитии электросетевого комплекса Сибири журналисты представят в номинации «Надёжная энергетика» конкурса «Сибирь.ПРО»

15/06/2022, 11:48

ВТБ снижает ставки по ипотеке

15/06/2022, 11:44

Банк «Левобережный» дарит 500 рублей новым клиентам при оформлении дебетовой карты

14/06/2022, 17:45
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска