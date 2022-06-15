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В закон об особо охраняемых природных территориях внесут корректировки

  • 15/06/2022, 09:56
Автор:
новости Новосибирска
По требованию суда и общественников.

28 апреля Кассационный суд вынес определение в части признания закона Новосибирской области об особо охраняемых природных территориях недействующим и постановил внести в него корректировки. Этот вопрос был рассмотрен на заседании аграрного комитета регионального парламента.

новости Новосибирска

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— Мы приводим закон в соответствие с решением суда, — пояснил редакции зампредседателя комитета по АПК Роман Яковлев.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Юрий Марченко на заседании комитета представил, в свою очередь, проект корректировок, которые правительство области планирует внести в нашумевший закон «Об особо охраняемых природных территориях» (ООПТ).

— Корректировки разработаны для изменения положений, регулирующих особенности режима особой охраны природно-рекреационной местности, лесного парка в части строительства и реконструкции объектов капитального строительства, линейных объектов, — пояснил Марченко.

В частности, изменения в закон, предложенные министерством, дают возможность строительства объектов  индивидуального жилищного строительства, садовых домов, а также позволяют проводить реконструкцию указанных объектов, используемых по целевому назначению на дату принятия решения о необходимости создания природно-рекреационной местности, лесного парка.

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Кроме того, внесение корректировок предусматривает возможность строительства, реконструкции объектов здравоохранения, образования, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта, гидротехнических сооружений, линий связи и электропередачи, трубопроводов, автомобильных дорог, а также иных объектов, строительство, реконструкция которых осуществляется во исполнение федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов Новосибирской области и иных нормативных правовых актов Новосибирской области.

В случае принятия корректировок, предложенных Минприроды, каждый участок, расположенный в особо охраняемой природной территории, будет рассматриваться индивидуально, в соответствии с нормативными правовыми актами, и после этого по нему будет выноситься отдельное решение: разрешено строительство, реконструкция и т.д. или нет.

Депутаты планируют рассмотреть оба законопроекта сразу в двух чтениях на июньской сессии.

Напомним, принятый в 2021 году закон об ООПТ, серьезно расколол общественников Новосибирска.

 

Ранее редакция сообщала, что губернатор не исключал появление в Заельцовском бору профильных инвесторов. 

Фото с сайта Заельцовского парка

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : зелёные зоны закон власть


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