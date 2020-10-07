Конференция OpenBio начнет работу в Новосибирске с 27 октября

Ежегодный комплекс отраслевых мероприятий в сфере биотехнологий, биофармацевтики и вирусологии OpenBio пройдет в наукограде Кольцово с 27 по 30 октября. Первые три дня будут посвящены конференции молодых ученых. Деловой форум запланирован на заключительный день OpenBio. Примечательно, что в этом году совместно с OpenBio будет проходить Сибирская венчурная ярмарка, она состоится 29, 30 октября, сообщили организаторы мероприятия.

В оргкомитете OpenBio подчеркнули, что весь комплекс мероприятий будет проходить в режиме офлайн с добавлением онлайна.

На конференции представят 88 лучших докладов в четырех секциях: «Биотехнология», «Биофизика», «Вирусология» и «Молекулярная биология». Участники соберутся из четырех стран и 34 регионов России, от Калининградской области до Приморского края. В каждой секции будет работать экспертное жюри.

В рамках научной конференции с установочными лекциями выступят именитые ученые. Также пройдет круглый стол по COVID-19. В дискуссии примут участие руководители фармкомпаний – АО «Медико-биологический союз», АО «Вектор-Бест», разработчики лекарственных препаратов, специалисты-вирусологи из ГНЦ ВБ «Вектор», ученые из профильных научных институтов СО РАН.

Площадка «Технологии жизни» станет самой продолжительной на форуме OpenBio и продлится семь часов. Эксперты мирового уровня расскажут участникам форума о способах продления активного периода жизни, влиянии сна на здоровье человека, безопасных процедурах для омоложения кожи и мировых стратегиях борьбы со старением.

Круглый стол «Фарммедобращение: новая эпоха фарминдустрии» станет площадкой для открытого диалога об актуальных проблемах в области фарммедобращения, регуляторики и лекарственной маркировки.

Совместно с OpenBio 29, 30 октября состоится XIV Сибирская венчурная ярмарка. В этом году мероприятие пройдет с отраслевым уклоном, будет представлено 23 стартапа из сферы биотехнологий и биофармацевтики. Среди нынешних участников – ООО «Айвойс технолоджи» (победитель ярмарки в 2018 году), ООО «Микравита», ООО «Сиал», ООО «Эмбл», научно-исследовательские группы из НГУ и институтов СО РАН и другие.

Участники Сибирской венчурной ярмарки презентуют свои проекты судейской комиссии на питч-сессии, побывают на мастер-классах по получению инвестиций, изменению рынка корпоративных инноваций, последним тенденциям в медицине и аграрном секторе, разберут с экспертами кейсы венчурных и корпоративных инвестиций.

Для участия в событиях OpenBio необходимо пройти регистрацию на сайте openbio.ru, где представлена полная сетка мероприятий.

Фото предоставлено организаторами