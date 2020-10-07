В мэрии Новосибирска создали свой УБОП

В начале первого в новом созыве заседания комиссии по городскому хозяйству, при традиционном представлении недавно сменившихся руководителей структурных подразделений исполнительной власти, оживление депутатов вызвала новость о появлении в мэрии собственного УБОП (Управления по борьбе с организованной преступностью ранее входили в состав МВД, были упразднены в 2008 году. — Ред.). Об этом сообщила вице-мэр, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова, представляя депутатам начальника МКУ «Горзеленхоз» Наталью Цветкову, принятую на должность во время депутатских каникул в конце августа.

— Хочу представить вам Наталью Владимировну Цветкову, — обратилась вице-мэр к депутатам. — Почему это важно? Как вы знаете, в этом году в нашем департаменте сформировано УБОП — управление благоустройства общественных пространств, и мы понимали, что «Горзеленхоз» — самая важная составляющая в работе с пространствами Новосибирска.

Несмотря на то, что озвученная чиновницей структура с неоднозначной аббревиатурой появилась в мэрии не вчера, а еще в феврале, тем не менее она вызвала смех участников заседания. В то же время стоит отметить, что, по информации следственного управления СК по Томской области, в которой ранее работала Цветкова, к моменту ее назначения на пост главы «Горзеленхоза» в Новосибирске она подозревалась в превышении должностных полномочий и сокрытии незаконного уничтожения деревьев на территории городского общественного пространства частной организацией.

Накануне СК РФ по Новосибирской области сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего и действующего чиновников, подозреваемых в превышении служебных полномочий. А несколькими неделями ранее — 25 сентября — во время первой организационной сессии горсовета Новосибирска стало известно об аресте начальника комитета по рекламе и информации мэрии Дмитрия Лобыни, подозреваемого в получении взятки.

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