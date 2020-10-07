Облигации «Сибстекла» раскупили на ММВБ за несколько часов

Торги состоялись 5 октября. Всего было зафиксировано 195 заявок. Самая крупная из них – на 13,8 млн рублей, минимальная равнялась номиналу одной облигации – 10 тыс. Средний размер заявки составил 650 тыс. рублей. Чаще всего инвесторы заключали сделки на 500 тыс, сообщили в пресс-службе РАТМ Холдинга.

Отмечается, что в настоящее время ООО «Сибирское стекло» (актив РАТМ Холдинга, резидент индустриального парка «РИД Экран») стремится диверсифицировать источники финансирования, а том числе, использовать заимствования на долговом рынке, чтобы получить «длинные» деньги для реализации проектов развития с большим временным циклом.

Напомним, «Сибстекло» привлекло через размещение облигаций на ММВБ 125 млн рублей. Ставка зафиксирована в размере 12,5% годовых на весь пятилетний срок обращения ценных бумаг, купонный доход выплачивается ежемесячно. Предусмотрена амортизация облигаций – 5% от номинальной стоимости с 41 по 60 купонный период. Кроме того, установлена возможность досрочного погашения по решению эмитента в дату окончания 18, 30 и 42 купонного периода. Эмиссия предложена публично в рамках 50-летней программы под номером 4-00373-R-001P-02E (общая сумма – до 750 млн рублей).

Облигации «Сибстекла» включены в Сектор Роста Московской биржи.

Фото: пресс-служба РАТМ Холдинга